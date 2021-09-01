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Adıyaman'da 166 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 166 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 166 ev, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T10:24+0300
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koronavirüs
türkiye
adıyaman
ev
karantina
koronavirüs
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Adıyaman'ın farklı mahallelerindeki 166 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu. Buna göre farklı mahallelerdeki 166 ev karantinaya alındı.
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türkiye, adıyaman, ev, karantina, koronavirüs

Adıyaman'da 166 ev karantinaya alındı

10:24 01.09.2021
© AAAdıyaman - Karantina
Adıyaman - Karantina - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA
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Adıyaman'da 166 ev, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Adıyaman'ın farklı mahallelerindeki 166 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu. Buna göre farklı mahallelerdeki 166 ev karantinaya alındı.
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