https://tr.sputniknews.com/20210901/afganistan-gazisi-emekli-albay-sscbnin-cekilme-sureci-organizeydi-abd-ise-kaos-yaratti-1048504620.html

Afganistan gazisi emekli albay: SSCB'nin çekilme süreci organizeydi, ABD ise kaos yarattı

Afganistan gazisi emekli albay: SSCB'nin çekilme süreci organizeydi, ABD ise kaos yarattı

Afganistan’daki çatışmalar sırasında gazi olan, emekli albay Anatoliy Matviyçuk, ABD operasyonunu kaosa dönüştürürken, Sovyet birliklerinin Afganistan’dan... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T12:08+0300

2021-09-01T12:08+0300

2021-09-01T12:10+0300

taliban kontrolünde afganistan

sscb

kaos

abd savunma bakanlığı

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ABD Savunma Bakanlığı, dün Afganistan’daki 20 yıllık operasyonlarının sona erdiğini ve güçlerini çekme sürecini tamamladığını duyurdu. Yabancı güçler ve müttefiklerinin tahliyesinin yapıldığı Kabil Havalimanı tamamen Taliban’ın kontrolüne geçti.Veçernya Moskva’ya konuşan Matviyçuk, Sovyetler Birliği’nin Afganistan hükümetiyle önceden tüm detayları görüşüp, ülkedeki güçlerini çekme sürecine organize bir şekilde başladığını söyledi.Matviyçuk, “Biz güçlerimizi üç yılda çekmiştik. 15 Şubat 1989 tarihinde Hairatan’a (Afganistan-Özbekistan sınırındaki bir kent) gitmiş ve arkamızda başka Sovyet askeri bırakmadığımızı açıklamıştık. Vatanımıza bayraklarla muzaffer olarak gitmiştik” dedi.Matviyçuk, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20210901/abd-ordusu-13-yil-once-bideni-kurtaran-afgan-cevirmeni-geride-birakti-beni-burada-unutmayin-1048501167.html

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sscb, kaos, abd savunma bakanlığı