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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210901/afganistan-gazisi-emekli-albay-sscbnin-cekilme-sureci-organizeydi-abd-ise-kaos-yaratti-1048504620.html
Afganistan gazisi emekli albay: SSCB'nin çekilme süreci organizeydi, ABD ise kaos yarattı
Afganistan gazisi emekli albay: SSCB'nin çekilme süreci organizeydi, ABD ise kaos yarattı
Afganistan’daki çatışmalar sırasında gazi olan, emekli albay Anatoliy Matviyçuk, ABD operasyonunu kaosa dönüştürürken, Sovyet birliklerinin Afganistan’dan... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T12:08+0300
2021-09-01T12:10+0300
taliban kontrolünde afganistan
sscb
kaos
abd savunma bakanlığı
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ABD Savunma Bakanlığı, dün Afganistan’daki 20 yıllık operasyonlarının sona erdiğini ve güçlerini çekme sürecini tamamladığını duyurdu. Yabancı güçler ve müttefiklerinin tahliyesinin yapıldığı Kabil Havalimanı tamamen Taliban’ın kontrolüne geçti.Veçernya Moskva’ya konuşan Matviyçuk, Sovyetler Birliği’nin Afganistan hükümetiyle önceden tüm detayları görüşüp, ülkedeki güçlerini çekme sürecine organize bir şekilde başladığını söyledi.Matviyçuk, “Biz güçlerimizi üç yılda çekmiştik. 15 Şubat 1989 tarihinde Hairatan’a (Afganistan-Özbekistan sınırındaki bir kent) gitmiş ve arkamızda başka Sovyet askeri bırakmadığımızı açıklamıştık. Vatanımıza bayraklarla muzaffer olarak gitmiştik” dedi.Matviyçuk, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20210901/abd-ordusu-13-yil-once-bideni-kurtaran-afgan-cevirmeni-geride-birakti-beni-burada-unutmayin-1048501167.html
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sscb, kaos, abd savunma bakanlığı

Afganistan gazisi emekli albay: SSCB'nin çekilme süreci organizeydi, ABD ise kaos yarattı

12:08 01.09.2021 (güncellendi: 12:10 01.09.2021)
© AFP 2021 / WAKIL KOHSARTaliban'ın Afganistan'ın başkentini ele geçirmesinden sonra ABD’nin Kabil Büyükelçiliğinden tahliye
Taliban'ın Afganistan'ın başkentini ele geçirmesinden sonra ABD’nin Kabil Büyükelçiliğinden tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
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Afganistan’daki çatışmalar sırasında gazi olan, emekli albay Anatoliy Matviyçuk, ABD operasyonunu kaosa dönüştürürken, Sovyet birliklerinin Afganistan’dan çekilmesi sürecinin düzenli şekilde gerçekleştiğini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı, dün Afganistan’daki 20 yıllık operasyonlarının sona erdiğini ve güçlerini çekme sürecini tamamladığını duyurdu. Yabancı güçler ve müttefiklerinin tahliyesinin yapıldığı Kabil Havalimanı tamamen Taliban’ın kontrolüne geçti.
Veçernya Moskva’ya konuşan Matviyçuk, Sovyetler Birliği’nin Afganistan hükümetiyle önceden tüm detayları görüşüp, ülkedeki güçlerini çekme sürecine organize bir şekilde başladığını söyledi.
Matviyçuk, “Biz güçlerimizi üç yılda çekmiştik. 15 Şubat 1989 tarihinde Hairatan’a (Afganistan-Özbekistan sınırındaki bir kent) gitmiş ve arkamızda başka Sovyet askeri bırakmadığımızı açıklamıştık. Vatanımıza bayraklarla muzaffer olarak gitmiştik” dedi.
Matviyçuk, şöyle devam etti:
“Şimdi ABD’lilerin yaptığına bir baktığımızda gördüğümüz şey kaos ve panik. 1975 yılında benzer bir tablo Vietnam’da da görülüyordu. Artlarında bırakılan yığınla silah ve teçhizat Taliban’ın eline geçti. Ülkenin devlet başkanı kaçtı.”
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