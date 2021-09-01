https://tr.sputniknews.com/20210901/afganistan-nufusunun-yarisi-insani-yardima-muhtac-1048529376.html

'Afganistan nüfusunun yarısı insani yardıma muhtaç'

'Afganistan nüfusunun yarısı insani yardıma muhtaç'

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü, Taliban'ın büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da yaşayan nüfusun yarısının insani yardıma... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T23:03+0300

2021-09-01T23:03+0300

2021-09-01T23:03+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

avrupa birliği

insani yardım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048128717_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d91f3cb9ce46f89e51a57d1f51b45fc3.jpg

Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü'nün Sahra Altı Afrika, Asya, Latin Amerika ve Pasifik'ten sorumlu müdür yardımcısı Raffaella Iodice, Avrupa Parlamentosunda düzenlenen bir oturumda, Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi.Iodice, yaptığı açıklamada, "İnsani yardım muhtaç, ülkenin yarısına tekabül eden 18 milyon insan var" ifadelerini kullandı.Kuraklık ve Kovid-19 salgınının vurduğu Afganistan'da yaşanan karışıklık, ülkede çok sayıda insanın yerinden edilmesinin yanı sıra yoksulluk ve gıda güvensizliğine sebebiyet oldu.Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü, ülkeye acil insani yardımın zamanında ulaştırılamaması durumunda, önümüzdeki kış mevsiminin geçimleri tarıma bağlı olan yüz binlerce Afgan için zorlu geçeceğinden endişe duyuyor.

https://tr.sputniknews.com/20210831/taliban-afganistan-ekonomisini-yeniden-insa-etmek-icin-profesyonelleri-ariyor-1048488127.html

afganistan

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, avrupa birliği, insani yardım