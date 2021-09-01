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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210901/afganistan-nufusunun-yarisi-insani-yardima-muhtac-1048529376.html
'Afganistan nüfusunun yarısı insani yardıma muhtaç'
'Afganistan nüfusunun yarısı insani yardıma muhtaç'
Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü, Taliban'ın büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da yaşayan nüfusun yarısının insani yardıma... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T23:03+0300
2021-09-01T23:03+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
avrupa birliği
insani yardım
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Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü'nün Sahra Altı Afrika, Asya, Latin Amerika ve Pasifik'ten sorumlu müdür yardımcısı Raffaella Iodice, Avrupa Parlamentosunda düzenlenen bir oturumda, Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi.Iodice, yaptığı açıklamada, "İnsani yardım muhtaç, ülkenin yarısına tekabül eden 18 milyon insan var" ifadelerini kullandı.Kuraklık ve Kovid-19 salgınının vurduğu Afganistan'da yaşanan karışıklık, ülkede çok sayıda insanın yerinden edilmesinin yanı sıra yoksulluk ve gıda güvensizliğine sebebiyet oldu.Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü, ülkeye acil insani yardımın zamanında ulaştırılamaması durumunda, önümüzdeki kış mevsiminin geçimleri tarıma bağlı olan yüz binlerce Afgan için zorlu geçeceğinden endişe duyuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210831/taliban-afganistan-ekonomisini-yeniden-insa-etmek-icin-profesyonelleri-ariyor-1048488127.html
afganistan
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afganistan, avrupa birliği, insani yardım

'Afganistan nüfusunun yarısı insani yardıma muhtaç'

23:03 01.09.2021
© AAAfganistan'da Taliban dönemi | İran Afgan mültecilerin ülkeye girişini engelleyecek
Afganistan'da Taliban dönemi | İran Afgan mültecilerin ülkeye girişini engelleyecek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA
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Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü, Taliban'ın büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da yaşayan nüfusun yarısının insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.
Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü'nün Sahra Altı Afrika, Asya, Latin Amerika ve Pasifik'ten sorumlu müdür yardımcısı Raffaella Iodice, Avrupa Parlamentosunda düzenlenen bir oturumda, Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi.
Iodice, yaptığı açıklamada, "İnsani yardım muhtaç, ülkenin yarısına tekabül eden 18 milyon insan var" ifadelerini kullandı.
Kuraklık ve Kovid-19 salgınının vurduğu Afganistan'da yaşanan karışıklık, ülkede çok sayıda insanın yerinden edilmesinin yanı sıra yoksulluk ve gıda güvensizliğine sebebiyet oldu.
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü, ülkeye acil insani yardımın zamanında ulaştırılamaması durumunda, önümüzdeki kış mevsiminin geçimleri tarıma bağlı olan yüz binlerce Afgan için zorlu geçeceğinden endişe duyuyor.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de basın toplantısı düzenlerken (Ağustos 2021) - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban, Afganistan ekonomisini yeniden inşa etmek için profesyonelleri arıyor
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