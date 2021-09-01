https://tr.sputniknews.com/20210901/afganistanin-dogal-kaynaklari-1048507981.html

Afganistan'ın doğal kaynakları

Afganistan'ın doğal kaynakları

Taliban’ın Afganistan’a hakim olması, çeşitli değerlendirmelere göre 1-3 trilyon dolar değerindeki maden rezervlerini yeniden gündeme taşıdı. Afganistan'daki... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T13:36+0300

2021-09-01T13:36+0300

2021-09-01T13:36+0300

taliban kontrolünde afganistan

infografik

afganistan

taliban

maden

harita

doğal kaynaklar

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Taliban’ın Afganistan’a hakim olması, çeşitli değerlendirmelere göre 1-3 trilyon dolar değerindeki maden rezervlerini yeniden gündeme taşıdı. Afganistan'daki doğal kaynakların haritası, Sputnik'in hazırladığı infografikte.Madenler, yataklarının yerlerine göre değil, bulunduğu eyaletlere göre işaret edildi. Haritada açık işletmeye elverişli doğrulanmış maden rezervleri yer aldı. Bununla birlikte ülkede daha büyük maden rezervlerinin bulunduğu tahmin ediliyor.

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infografik, afganistan, taliban, maden, harita, doğal kaynaklar, инфографика