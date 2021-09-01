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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210901/afganistanin-dogal-kaynaklari-1048507981.html
Afganistan'ın doğal kaynakları
Afganistan'ın doğal kaynakları
Taliban’ın Afganistan’a hakim olması, çeşitli değerlendirmelere göre 1-3 trilyon dolar değerindeki maden rezervlerini yeniden gündeme taşıdı. Afganistan'daki... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T13:36+0300
2021-09-01T13:36+0300
taliban kontrolünde afganistan
infografik
afganistan
taliban
maden
harita
doğal kaynaklar
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Taliban’ın Afganistan’a hakim olması, çeşitli değerlendirmelere göre 1-3 trilyon dolar değerindeki maden rezervlerini yeniden gündeme taşıdı. Afganistan'daki doğal kaynakların haritası, Sputnik'in hazırladığı infografikte.Madenler, yataklarının yerlerine göre değil, bulunduğu eyaletlere göre işaret edildi. Haritada açık işletmeye elverişli doğrulanmış maden rezervleri yer aldı. Bununla birlikte ülkede daha büyük maden rezervlerinin bulunduğu tahmin ediliyor.
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infografik, afganistan, taliban, maden, harita, doğal kaynaklar, инфографика

Afganistan'ın doğal kaynakları

13:36 01.09.2021
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Taliban’ın Afganistan’a hakim olması, çeşitli değerlendirmelere göre 1-3 trilyon dolar değerindeki maden rezervlerini yeniden gündeme taşıdı. Afganistan'daki doğal kaynakların haritası, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
İnfografik - Sputnik Türkiye
İnfografik - Sputnik Türkiye
Madenler, yataklarının yerlerine göre değil, bulunduğu eyaletlere göre işaret edildi. Haritada açık işletmeye elverişli doğrulanmış maden rezervleri yer aldı. Bununla birlikte ülkede daha büyük maden rezervlerinin bulunduğu tahmin ediliyor.
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