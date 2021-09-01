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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210901/afganistanin-tacikistan-buyukelcisi-taliban-pencsir-direnis-grubunun-liderini-oldurmek-istiyor-1048502303.html
Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi: Taliban, Pençşir direniş grubunun liderini öldürmek istiyor
Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi: Taliban, Pençşir direniş grubunun liderini öldürmek istiyor
Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi Muhammed Zohir Agbar, Taliban’ın Pençşir’deki direniş grubunun lideri Ahmed Mesud’u öldürmek istediğini söyledi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T10:44+0300
2021-09-01T10:43+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
tacikistan
pençşir
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Sputnik’e konuşan Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi Muhammed Zohir Agbar, “Taliban Pençşir’deki direnişin liderleriyle asla görüşme yoluna gitmeyecek. Onlar siyasetçi değil, daha üç yıl önce dünyanın birçok ülkesinin yasaklı örgütler listesinde olan teröristler” dedi.Agbar, Taliban’ın* tüm Afganistan’a diz çöktürmeyi ve direnişin liderlerini, özellikle de Ahmed Mesud’u ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.‘Taliban artık karışık bir örgüt’Agbar, ayrıca “Taliban şimdi tek bir oluşumun meydana getirdiği bir örgüt değil, karışık. 25 yıl önce yekpare bir oluşumdu. Şimdi aralarında uluslararası kuruluşların yasaklı listelerindeki uluslararası terör örgütlerinin üyeleri var” dedi.Taliban’ın barış için geldiğini iddia ettiğini, ancak uluslararası toplum tarafından zorlanmadıkça barış görüşmelerine katılmayacağını belirten Agbar, örgütü ‘Nazi’ olarak nitelendirdi.Agbar, “25 yıl önce insanları sopayla cezalandırıyorlardı, şimdi de makineli tüfeklerle vuruyorlar” dedi.* Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü
https://tr.sputniknews.com/20210826/taliban-karsiti-direnisin-merkezi-pencsir-1048361491.html
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afganistan, tacikistan, pençşir

Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi: Taliban, Pençşir direniş grubunun liderini öldürmek istiyor

10:44 01.09.2021
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman Taliban karşıtı direnişin merkezi Pençşir
Taliban karşıtı direnişin merkezi Pençşir - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
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Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi Muhammed Zohir Agbar, Taliban’ın Pençşir’deki direniş grubunun lideri Ahmed Mesud’u öldürmek istediğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi Muhammed Zohir Agbar, “Taliban Pençşir’deki direnişin liderleriyle asla görüşme yoluna gitmeyecek. Onlar siyasetçi değil, daha üç yıl önce dünyanın birçok ülkesinin yasaklı örgütler listesinde olan teröristler” dedi.
Agbar, Taliban’ın* tüm Afganistan’a diz çöktürmeyi ve direnişin liderlerini, özellikle de Ahmed Mesud’u ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.
Taliban karşıtı direnişin merkezi Pençşir - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban karşıtı direnişin merkezi: Pençşir
26 Ağustos, 19:33

‘Taliban artık karışık bir örgüt’

Agbar, ayrıca “Taliban şimdi tek bir oluşumun meydana getirdiği bir örgüt değil, karışık. 25 yıl önce yekpare bir oluşumdu. Şimdi aralarında uluslararası kuruluşların yasaklı listelerindeki uluslararası terör örgütlerinin üyeleri var” dedi.
Taliban’ın barış için geldiğini iddia ettiğini, ancak uluslararası toplum tarafından zorlanmadıkça barış görüşmelerine katılmayacağını belirten Agbar, örgütü ‘Nazi’ olarak nitelendirdi.
Agbar, “25 yıl önce insanları sopayla cezalandırıyorlardı, şimdi de makineli tüfeklerle vuruyorlar” dedi.
* Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü
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