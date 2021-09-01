https://tr.sputniknews.com/20210901/afganistanin-tacikistan-buyukelcisi-taliban-pencsir-direnis-grubunun-liderini-oldurmek-istiyor-1048502303.html
Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi: Taliban, Pençşir direniş grubunun liderini öldürmek istiyor
Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi: Taliban, Pençşir direniş grubunun liderini öldürmek istiyor
Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi Muhammed Zohir Agbar, Taliban’ın Pençşir’deki direniş grubunun lideri Ahmed Mesud’u öldürmek istediğini söyledi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T10:44+0300
2021-09-01T10:44+0300
2021-09-01T10:43+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
tacikistan
pençşir
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Sputnik’e konuşan Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi Muhammed Zohir Agbar, “Taliban Pençşir’deki direnişin liderleriyle asla görüşme yoluna gitmeyecek. Onlar siyasetçi değil, daha üç yıl önce dünyanın birçok ülkesinin yasaklı örgütler listesinde olan teröristler” dedi.Agbar, Taliban’ın* tüm Afganistan’a diz çöktürmeyi ve direnişin liderlerini, özellikle de Ahmed Mesud’u ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.‘Taliban artık karışık bir örgüt’Agbar, ayrıca “Taliban şimdi tek bir oluşumun meydana getirdiği bir örgüt değil, karışık. 25 yıl önce yekpare bir oluşumdu. Şimdi aralarında uluslararası kuruluşların yasaklı listelerindeki uluslararası terör örgütlerinin üyeleri var” dedi.Taliban’ın barış için geldiğini iddia ettiğini, ancak uluslararası toplum tarafından zorlanmadıkça barış görüşmelerine katılmayacağını belirten Agbar, örgütü ‘Nazi’ olarak nitelendirdi.Agbar, “25 yıl önce insanları sopayla cezalandırıyorlardı, şimdi de makineli tüfeklerle vuruyorlar” dedi.* Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü
https://tr.sputniknews.com/20210826/taliban-karsiti-direnisin-merkezi-pencsir-1048361491.html
Sergen Salmanoğlu
İdlib ile Afganistan'da oluşturulan cihat ağı, CSTO ülkelerini ve Hindistan'ı vuracak.
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afganistan
tacikistan
pençşir
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afganistan, tacikistan, pençşir
Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi: Taliban, Pençşir direniş grubunun liderini öldürmek istiyor
Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi Muhammed Zohir Agbar, Taliban’ın Pençşir’deki direniş grubunun lideri Ahmed Mesud’u öldürmek istediğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi Muhammed Zohir Agbar, “Taliban Pençşir’deki direnişin liderleriyle asla görüşme yoluna gitmeyecek. Onlar siyasetçi değil, daha üç yıl önce dünyanın birçok ülkesinin yasaklı örgütler listesinde olan teröristler” dedi.
Agbar, Taliban’ın* tüm Afganistan’a diz çöktürmeyi ve direnişin liderlerini, özellikle de Ahmed Mesud’u ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.
‘Taliban artık karışık bir örgüt’
Agbar, ayrıca “Taliban şimdi tek bir oluşumun meydana getirdiği bir örgüt değil, karışık. 25 yıl önce yekpare bir oluşumdu. Şimdi aralarında uluslararası kuruluşların yasaklı listelerindeki uluslararası terör örgütlerinin üyeleri var” dedi.
Taliban’ın barış için geldiğini iddia ettiğini, ancak uluslararası toplum tarafından zorlanmadıkça barış görüşmelerine katılmayacağını belirten Agbar, örgütü ‘Nazi’ olarak nitelendirdi.
Agbar, “25 yıl önce insanları sopayla cezalandırıyorlardı, şimdi de makineli tüfeklerle vuruyorlar” dedi.
* Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü