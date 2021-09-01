https://tr.sputniknews.com/20210901/afganistanin-tacikistan-buyukelcisi-taliban-pencsir-direnis-grubunun-liderini-oldurmek-istiyor-1048502303.html

Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi: Taliban, Pençşir direniş grubunun liderini öldürmek istiyor

Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi: Taliban, Pençşir direniş grubunun liderini öldürmek istiyor

Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi Muhammed Zohir Agbar, Taliban’ın Pençşir’deki direniş grubunun lideri Ahmed Mesud’u öldürmek istediğini söyledi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T10:44+0300

2021-09-01T10:44+0300

2021-09-01T10:43+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

tacikistan

pençşir

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Sputnik’e konuşan Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi Muhammed Zohir Agbar, “Taliban Pençşir’deki direnişin liderleriyle asla görüşme yoluna gitmeyecek. Onlar siyasetçi değil, daha üç yıl önce dünyanın birçok ülkesinin yasaklı örgütler listesinde olan teröristler” dedi.Agbar, Taliban’ın* tüm Afganistan’a diz çöktürmeyi ve direnişin liderlerini, özellikle de Ahmed Mesud’u ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.‘Taliban artık karışık bir örgüt’Agbar, ayrıca “Taliban şimdi tek bir oluşumun meydana getirdiği bir örgüt değil, karışık. 25 yıl önce yekpare bir oluşumdu. Şimdi aralarında uluslararası kuruluşların yasaklı listelerindeki uluslararası terör örgütlerinin üyeleri var” dedi.Taliban’ın barış için geldiğini iddia ettiğini, ancak uluslararası toplum tarafından zorlanmadıkça barış görüşmelerine katılmayacağını belirten Agbar, örgütü ‘Nazi’ olarak nitelendirdi.Agbar, “25 yıl önce insanları sopayla cezalandırıyorlardı, şimdi de makineli tüfeklerle vuruyorlar” dedi.* Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü

https://tr.sputniknews.com/20210826/taliban-karsiti-direnisin-merkezi-pencsir-1048361491.html

Sergen Salmanoğlu İdlib ile Afganistan'da oluşturulan cihat ağı, CSTO ülkelerini ve Hindistan'ı vuracak. 0

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afganistan, tacikistan, pençşir