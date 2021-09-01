https://tr.sputniknews.com/20210901/almanyada-devlet-sel-magdurlarinin-kaybini-yuzde-80-karsilayacak-1048525202.html

Almanya'da devlet sel mağdurlarının kaybını yüzde 80 karşılayacak

Almanya'da devlet sel mağdurlarının kaybını yüzde 80 karşılayacak

Almanya'daki sel felaketinden etkilenen kişi ve şirketlerin kayıplarının yüzde 80'ine kadarını devlet karşılayacak. Sigorta şirketleri ve acil yardım fonundan... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T20:42+0300

2021-09-01T20:42+0300

2021-09-01T20:42+0300

sel

almanya dışişleri bakanlığı

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DW'nin haberine göre, Almanya'da hükümet, geçen Temmuz ayında ülkenin batı bölgelerini vuran sel felaketinin mağdurlarının maddi kayıplarını gidermek için aldığı kararı açıkladı.Kabinenin aldığı karara göre, selden zarar gören kişi ve şirketlerin kayıplarının yüzde 80'ine kadarını devlet karşılayacak.Karşılaşılan yıkımın boyutuna bağlı olarak belli durumlarda kayıpların tamamı ödenecek. Bu durumlarda sigorta şirketleri ve acil yardım fonundan yapılan ödemelerle yüzde 80'lik oran yüzde 100'e çıkacak.Hükümetin aldığı kararla ilgili konuşan Maliye Bakanı Olaf Scholz "Acil durumlarda birlik oluyoruz ve bu, ülkemizi daha güçlü ve yaşamaya değer kılıyor" dedi. Bakan Scholz; altyapı, ev, işyeri, yol, köprü ve demiryollarının yeniden inşası için hükümetin 30 milyar euro bütçe ayırdığını söyledi.Yapılacak 30 milyar euroluk ödeme, eyaletler ve federal hükümet tarafından ortaklaşa karşılanacak. Eyaletler kendi payına ödeyeceği 14 milyar euro için devlete 30 yıllığına borçlanacak.Alınan kararın Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde (Bundesrat) onaylanması gerekiyor. Oylamanın 10 Eylül'de yapılması planlanıyor.Almanya'da geçen Temmuz ayının ortasında Kuzey Ren-Vestfalya ile Rheinland-Pfalz eyaletlerinde etkili olan aşırı yağış ve seller nedeniyle 183 kişi hayatını kaybetmişti.

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sel, almanya dışişleri bakanlığı