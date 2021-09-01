https://tr.sputniknews.com/20210901/antalyada-evsiz-adam-falezlere-yakin-magarada-yasiyor-zabita-gitmeyince-sinirlendi-tas-atti-1048508665.html
Antalya'da evsiz adam, falezlere yakın mağarada yaşıyor: Zabıta gitmeyince sinirlendi, taş attı
Antalya'da evsiz adam, falezlere yakın mağarada yaşıyor: Zabıta gitmeyince sinirlendi, taş attı
Antalya’da evsiz bir adam, falezlerin 25 metresindeki mağarada kendine yaşam alanı oluşturdu. Adam, yardıma gelen zabıtaya önce taşla saldırdı, ardından... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T13:30+0300
2021-09-01T13:30+0300
2021-09-01T13:30+0300
türkiye
antalya
zabıta
yardım
evsiz
mağara
falez
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Yavuz Özcan Parkı’nda 30 metre yüksekliğindeki falezlerin bir bölümündeki mağarada yaşayan adamı, vatandaşlar polise bildirdi. Kubilay A., ekiplerin yardımını kabul etmeyince bölgeden ayrılan polisler, durumu zabıta ekiplerine aktardı.Falezlere gelen sivil zabıta ekipleri ilk olarak adamın mağarada yaşadığı yeri belirledi. Mağarada yaşayanın olup olmadığını belirlemek için ekipler mağaraya girmeye çalışsa da tehlikeli olduğu için başaramadı.Hem yukarıdan hem aşağıdan mağaraya ulaşamayan zabıta ekipleri, mağaraya “Kimse var mı?” diye seslendi. Mağaranın uç noktasına gelen adam,, zabıtanın yardım taleplerine küfürlerle karşılık verdi.Zabıtanın gitmemesine sinirlenen Kubilay A.,, ekiplerin üzerine taş attı. Daha sonra mağaradan inerek parka ekiplerin yanına geldi. Yine ekiplere küfür etmeye devam eden ve elinde ekmek ile haşlanmış yumurta bulunan Kubilay A., yardım tekliflerini kabul etmedi.
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antalya, zabıta, yardım, evsiz, mağara, falez
Antalya'da evsiz adam, falezlere yakın mağarada yaşıyor: Zabıta gitmeyince sinirlendi, taş attı
Antalya’da evsiz bir adam, falezlerin 25 metresindeki mağarada kendine yaşam alanı oluşturdu. Adam, yardıma gelen zabıtaya önce taşla saldırdı, ardından mağaradan inip uzaklaştı. Zabıta ekipleri önü uçurum olan mağaranın girişini bulamadı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Yavuz Özcan Parkı’nda 30 metre yüksekliğindeki falezlerin bir bölümündeki mağarada yaşayan adamı, vatandaşlar polise bildirdi. Kubilay A., ekiplerin yardımını kabul etmeyince bölgeden ayrılan polisler, durumu zabıta ekiplerine aktardı.
Falezlere gelen sivil zabıta ekipleri ilk olarak adamın mağarada yaşadığı yeri belirledi. Mağarada yaşayanın olup olmadığını belirlemek için ekipler mağaraya girmeye çalışsa da tehlikeli olduğu için başaramadı.
Hem yukarıdan hem aşağıdan mağaraya ulaşamayan zabıta ekipleri, mağaraya “Kimse var mı?” diye seslendi. Mağaranın uç noktasına gelen adam,, zabıtanın yardım taleplerine küfürlerle karşılık verdi.
Zabıtanın gitmemesine sinirlenen Kubilay A.,, ekiplerin üzerine taş attı. Daha sonra mağaradan inerek parka ekiplerin yanına geldi. Yine ekiplere küfür etmeye devam eden ve elinde ekmek ile haşlanmış yumurta bulunan Kubilay A., yardım tekliflerini kabul etmedi.