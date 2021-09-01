https://tr.sputniknews.com/20210901/antalyada-evsiz-adam-falezlere-yakin-magarada-yasiyor-zabita-gitmeyince-sinirlendi-tas-atti-1048508665.html

Antalya'da evsiz adam, falezlere yakın mağarada yaşıyor: Zabıta gitmeyince sinirlendi, taş attı

Antalya'da evsiz adam, falezlere yakın mağarada yaşıyor: Zabıta gitmeyince sinirlendi, taş attı

Antalya’da evsiz bir adam, falezlerin 25 metresindeki mağarada kendine yaşam alanı oluşturdu. Adam, yardıma gelen zabıtaya önce taşla saldırdı, ardından... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T13:30+0300

2021-09-01T13:30+0300

2021-09-01T13:30+0300

türkiye

antalya

zabıta

yardım

evsiz

mağara

falez

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Yavuz Özcan Parkı’nda 30 metre yüksekliğindeki falezlerin bir bölümündeki mağarada yaşayan adamı, vatandaşlar polise bildirdi. Kubilay A., ekiplerin yardımını kabul etmeyince bölgeden ayrılan polisler, durumu zabıta ekiplerine aktardı.Falezlere gelen sivil zabıta ekipleri ilk olarak adamın mağarada yaşadığı yeri belirledi. Mağarada yaşayanın olup olmadığını belirlemek için ekipler mağaraya girmeye çalışsa da tehlikeli olduğu için başaramadı.Hem yukarıdan hem aşağıdan mağaraya ulaşamayan zabıta ekipleri, mağaraya “Kimse var mı?” diye seslendi. Mağaranın uç noktasına gelen adam,, zabıtanın yardım taleplerine küfürlerle karşılık verdi.Zabıtanın gitmemesine sinirlenen Kubilay A.,, ekiplerin üzerine taş attı. Daha sonra mağaradan inerek parka ekiplerin yanına geldi. Yine ekiplere küfür etmeye devam eden ve elinde ekmek ile haşlanmış yumurta bulunan Kubilay A., yardım tekliflerini kabul etmedi.

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antalya, zabıta, yardım, evsiz, mağara, falez