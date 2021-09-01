https://tr.sputniknews.com/20210901/asi-karsiti-genc-muzisyen-koronavirusten-hayatini-kaybetti-1048495572.html

Aşı karşıtı genç müzisyen koronavirüsten hayatını kaybetti

Aşı karşıtı genç müzisyen koronavirüsten hayatını kaybetti

Haftada beş kez egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını söyleyen aşı karşıtı genç müzisyen Marcus Birks, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T01:14+0300

2021-09-01T01:14+0300

2021-09-01T01:14+0300

koronavirüs

ingiltere

yoğun bakım

koronavirüs

marcus birks

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Ağustos ayının başında koronavirüse yakalanan genç müzisyen, semptomlarının giderek kötüleşmesi ve sonunda nefes alma güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Daily Mail'in haberine göre Birks, 11 Ağustos'ta hastane yatağında verdiği bir röportajda, nadiren hastalandığı için durumunun kendisini şaşırttığını söyledi.Birks, yaşamını yitirmeden önce aşılar hakkında biraz cahil olduğunu ve aşılarını yaptırmayı ertelemekten dolayı pişman olduğunu itiraf etti.Cuma günü Royal Stoke Üniversitesi Hastanesinde ölen Birks'i hamile eşi Lis Briks, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Birks için "Özverili ve gururlu bir adamdı" dedi.

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ingiltere, yoğun bakım, koronavirüs, marcus birks