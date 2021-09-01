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Aşı karşıtı genç müzisyen koronavirüsten hayatını kaybetti
Aşı karşıtı genç müzisyen koronavirüsten hayatını kaybetti
Haftada beş kez egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını söyleyen aşı karşıtı genç müzisyen Marcus Birks, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T01:14+0300
2021-09-01T01:14+0300
2021-09-01T01:14+0300
koronavirüs
ingiltere
yoğun bakım
koronavirüs
marcus birks
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Ağustos ayının başında koronavirüse yakalanan genç müzisyen, semptomlarının giderek kötüleşmesi ve sonunda nefes alma güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Daily Mail'in haberine göre Birks, 11 Ağustos'ta hastane yatağında verdiği bir röportajda, nadiren hastalandığı için durumunun kendisini şaşırttığını söyledi.Birks, yaşamını yitirmeden önce aşılar hakkında biraz cahil olduğunu ve aşılarını yaptırmayı ertelemekten dolayı pişman olduğunu itiraf etti.Cuma günü Royal Stoke Üniversitesi Hastanesinde ölen Birks'i hamile eşi Lis Briks, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Birks için "Özverili ve gururlu bir adamdı" dedi.
ingiltere
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MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, yoğun bakım, koronavirüs, marcus birks
Aşı karşıtı genç müzisyen koronavirüsten hayatını kaybetti
Haftada beş kez egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını söyleyen aşı karşıtı genç müzisyen Marcus Birks, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ağustos ayının başında koronavirüse yakalanan
genç müzisyen,
semptomlarının giderek kötüleşmesi ve sonunda nefes alma güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Daily Mail'i
n
haberine göre Birks,
11 Ağustos'ta hastane yatağında verdiği bir röportajda, nadiren hastalandığı için durumunun kendisini şaşırttığını söyledi.
Birks, yaşamını yitirmeden önce aşılar hakkında biraz cahil olduğunu ve aşılarını yaptırmayı ertelemekten dolayı pişman olduğunu itiraf etti.
Cuma günü Royal Stoke Üniversitesi Hastanesinde ölen Birks'i hamile eşi
Lis Briks, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Birks için "Özverili ve gururlu bir adamdı" dedi.