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https://tr.sputniknews.com/20210901/av-yasagi-kalkti-sezonun-ilk-baliklari-avlandi--1048499027.html
Av yasağı kalktı: Sezonun ilk balıkları avlandı
Av yasağı kalktı: Sezonun ilk balıkları avlandı
15 Nisan'da başlayan av yasağı sona erdi. Sezonu açan balıkçılar, gece yarısından itibaren denize açıldı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T07:34+0300
2021-09-01T07:33+0300
yaşam
av yasağı
balıkçı
balık
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15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı dün gece saat 00.00 itibarıyla sona erdi. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan balıkçılar da "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. 2021 yılının Nisan ayında av yasağının gelmesiyle gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. 4.5 aydır balık avlayamayan balıkçılar hazırlıklarını tamamladıktan sonra yasağın kalkmasıyla denizle buluştu. Aileleri tarafından denize uğurlanan balıkçılar, halatları çözerek teknelerinin motorunu çalıştırdı. Denize açılarak ağlarını bırakıp nasiplerini arayan balıkçılar, bol miktarda istavritle kıyıya döndü. Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, gazetecilere, ağlar ile teknelerin bakımlarını yaparak sezona hazırlandıklarını söyledi. Karadeniz, geçen yıl iyi olan palamut avcılığının, bu sene yarısı kadar da olsa mutlu olacaklarını anlatarak, hamsinin de iyi olacağını düşündüğünü belirtti. Balıkçıların, 6 ay civarında bir süre evinden ayrı kaldığını kaydeden Karadeniz, "Zaman zaman tabii limana geliyoruz. Her ne kadar olsa da herkes evinden ayrı. Eşler de fedakarlık, özveri gösteriyor. Babaların evde olmayıp da eşlerin hem anne hem baba olduğu mesleklerden birisi balıkçılık mesleği. Her şeyden önce personellerimin eşlerine ayrıca teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Çok çok özverili davranıyorlar" dedi. 'İnşallah sezonumuz iyi geçecek gibi görünüyor'Denizden istavrit avıyla kıyıya dönen balıkçı teknesinin sahibi Serkan Karadeniz, hazırlıkların ardından bugün denize çıktıklarını dile getirdi. Bereketli bir gece olduğunu ve istavrit balığı avladıklarını anlatan Karadeniz, şunları kaydetti: "İnşallah sezonumuz iyi geçecek gibi görünüyor. Hamsi ve istavrit var, numuneleri denizde görünüyor. Palamut az gibi görünüyor ama benim tahminin palamut da olacak. Balık çeşidi bu sene bol olacak. Deniz öyle gösteriyor. İnşallah bereketli olur. Kazasız belasız bir sezon bitiririz. Avlanmamız da iyiydi. İstavrit balığı var. Şu anda bir ağ attık, yaklaşık 250 kasa balık aldık."
https://tr.sputniknews.com/20210824/izmir-karsiyakada-olu-baliklar-kiyiya-vurdu-1048298975.html
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av yasağı, balıkçı, balık

Av yasağı kalktı: Sezonun ilk balıkları avlandı

07:34 01.09.2021
© İHAAv yasağı kalktı
Av yasağı kalktı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© İHA
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15 Nisan'da başlayan av yasağı sona erdi. Sezonu açan balıkçılar, gece yarısından itibaren denize açıldı.
15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı dün gece saat 00.00 itibarıyla sona erdi. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan balıkçılar da "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.
2021 yılının Nisan ayında av yasağının gelmesiyle gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti.
4.5 aydır balık avlayamayan balıkçılar hazırlıklarını tamamladıktan sonra yasağın kalkmasıyla denizle buluştu.
Aileleri tarafından denize uğurlanan balıkçılar, halatları çözerek teknelerinin motorunu çalıştırdı. Denize açılarak ağlarını bırakıp nasiplerini arayan balıkçılar, bol miktarda istavritle kıyıya döndü.
Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, gazetecilere, ağlar ile teknelerin bakımlarını yaparak sezona hazırlandıklarını söyledi.
Karadeniz, geçen yıl iyi olan palamut avcılığının, bu sene yarısı kadar da olsa mutlu olacaklarını anlatarak, hamsinin de iyi olacağını düşündüğünü belirtti. Balıkçıların, 6 ay civarında bir süre evinden ayrı kaldığını kaydeden Karadeniz, "Zaman zaman tabii limana geliyoruz. Her ne kadar olsa da herkes evinden ayrı. Eşler de fedakarlık, özveri gösteriyor. Babaların evde olmayıp da eşlerin hem anne hem baba olduğu mesleklerden birisi balıkçılık mesleği. Her şeyden önce personellerimin eşlerine ayrıca teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Çok çok özverili davranıyorlar" dedi.
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'İnşallah sezonumuz iyi geçecek gibi görünüyor'

Denizden istavrit avıyla kıyıya dönen balıkçı teknesinin sahibi Serkan Karadeniz, hazırlıkların ardından bugün denize çıktıklarını dile getirdi. Bereketli bir gece olduğunu ve istavrit balığı avladıklarını anlatan Karadeniz, şunları kaydetti:
"İnşallah sezonumuz iyi geçecek gibi görünüyor. Hamsi ve istavrit var, numuneleri denizde görünüyor. Palamut az gibi görünüyor ama benim tahminin palamut da olacak. Balık çeşidi bu sene bol olacak. Deniz öyle gösteriyor. İnşallah bereketli olur. Kazasız belasız bir sezon bitiririz. Avlanmamız da iyiydi. İstavrit balığı var. Şu anda bir ağ attık, yaklaşık 250 kasa balık aldık."
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