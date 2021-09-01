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https://tr.sputniknews.com/20210901/bakan-kasapoglu-turkiye-ts-basketbol-milli-takimiyla-konustu-sizinle-gurur-duymaya-devam-edecegiz-1048503606.html
Bakan Kasapoğlu, Türkiye TS Basketbol Milli Takımı'yla konuştu: Sizinle gurur duymaya devam edeceğiz
Bakan Kasapoğlu, Türkiye TS Basketbol Milli Takımı'yla konuştu: Sizinle gurur duymaya devam edeceğiz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ABD'ye 52-45 mağlup olan Türkiye TS Basketbol Milli Takımı ile yaptığı konuşmada "Bu ülke, bu takımı sadece sahadaki... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T11:42+0300
2021-09-01T11:42+0300
yaşam
abd
basketbol
gençlik ve spor bakanlığı
milli takım
mehmet muharrem kasapoğlu
tekerlekli sandalye
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Paralimpik Oyunları çeyrek finalinde ABD'ye 52-45 mağlup olan Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, madalya şansını kaybetti.Alınan sonucun ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, sporcularla konuştu.Kasapoğlu, bu anları kişisel Twitter hesabında ''Bu ülke, bu takımı sadece sahadaki sonuçları için değil; centilmenliği, azmi, inancı ve cesareti için de sevdi. Sizinle hep gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz'' notuyla paylaştı.
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abd, basketbol, gençlik ve spor bakanlığı, milli takım, mehmet muharrem kasapoğlu, tekerlekli sandalye

Bakan Kasapoğlu, Türkiye TS Basketbol Milli Takımı'yla konuştu: Sizinle gurur duymaya devam edeceğiz

11:42 01.09.2021
© Fotoğraf : Gençlik ve Spor BakanlığıMehmet Muharrem Kasapoğlu
Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© Fotoğraf : Gençlik ve Spor Bakanlığı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ABD'ye 52-45 mağlup olan Türkiye TS Basketbol Milli Takımı ile yaptığı konuşmada "Bu ülke, bu takımı sadece sahadaki sonuçları için değil; centilmenliği, azmi, inancı ve cesareti için de sevdi. Sizinle hep gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz" dedi.
Paralimpik Oyunları çeyrek finalinde ABD'ye 52-45 mağlup olan Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, madalya şansını kaybetti.
Alınan sonucun ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, sporcularla konuştu.
Kasapoğlu, bu anları kişisel Twitter hesabında ''Bu ülke, bu takımı sadece sahadaki sonuçları için değil; centilmenliği, azmi, inancı ve cesareti için de sevdi. Sizinle hep gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz'' notuyla paylaştı.
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