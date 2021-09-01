https://tr.sputniknews.com/20210901/bakan-kasapoglu-turkiye-ts-basketbol-milli-takimiyla-konustu-sizinle-gurur-duymaya-devam-edecegiz-1048503606.html

Bakan Kasapoğlu, Türkiye TS Basketbol Milli Takımı'yla konuştu: Sizinle gurur duymaya devam edeceğiz

Bakan Kasapoğlu, Türkiye TS Basketbol Milli Takımı'yla konuştu: Sizinle gurur duymaya devam edeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ABD'ye 52-45 mağlup olan Türkiye TS Basketbol Milli Takımı ile yaptığı konuşmada "Bu ülke, bu takımı sadece sahadaki... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T11:42+0300

2021-09-01T11:42+0300

2021-09-01T11:42+0300

yaşam

abd

basketbol

gençlik ve spor bakanlığı

milli takım

mehmet muharrem kasapoğlu

tekerlekli sandalye

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Paralimpik Oyunları çeyrek finalinde ABD'ye 52-45 mağlup olan Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, madalya şansını kaybetti.Alınan sonucun ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, sporcularla konuştu.Kasapoğlu, bu anları kişisel Twitter hesabında ''Bu ülke, bu takımı sadece sahadaki sonuçları için değil; centilmenliği, azmi, inancı ve cesareti için de sevdi. Sizinle hep gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz'' notuyla paylaştı.

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2021

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abd, basketbol, gençlik ve spor bakanlığı, milli takım, mehmet muharrem kasapoğlu, tekerlekli sandalye