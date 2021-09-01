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https://tr.sputniknews.com/20210901/bakan-mus-turkiye-ihracatla-buyumeye-devam-ediyor-1048504242.html
Bakan Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor
Bakan Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor
Ticaret Bakanı Muş: "Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor. Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10.8 puan oldu. Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T11:55+0300
2021-09-01T12:05+0300
türkiye
mehmet muş
ticaret
büyüme
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ikinci çeyrekte elde edilen yüzde 21,7'lik büyüme rakamını değerlendirirken, büyümenin yarısının mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleştiğini bildirdi.Muş, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğine işaret eden Muş, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 ile rekor büyüme kaydedildiğini aktardı.Bakan Muş, mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 10,8 puan olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:"Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşmiştir. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 6,9 puan olarak gerçekleşti. İhracatta ilave destekler, uzak ülke stratejisi ve e-ihracat gibi alanlarda atacağımız adımlarla bu katkıyı daha da artıracağız. Yatırım, üretim ve ihracat temelinde büyümeye devam edeceğiz."
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mehmet muş, ticaret, büyüme

Bakan Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor

11:55 01.09.2021 (güncellendi: 12:05 01.09.2021)
© AAMehmet Muş
Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA
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Ticaret Bakanı Muş: "Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor. Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10.8 puan oldu. Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır" açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ikinci çeyrekte elde edilen yüzde 21,7'lik büyüme rakamını değerlendirirken, büyümenin yarısının mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleştiğini bildirdi.
Muş, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğine işaret eden Muş, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 ile rekor büyüme kaydedildiğini aktardı.
Bakan Muş, mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 10,8 puan olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşmiştir. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 6,9 puan olarak gerçekleşti. İhracatta ilave destekler, uzak ülke stratejisi ve e-ihracat gibi alanlarda atacağımız adımlarla bu katkıyı daha da artıracağız. Yatırım, üretim ve ihracat temelinde büyümeye devam edeceğiz."
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