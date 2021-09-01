https://tr.sputniknews.com/20210901/bakan-pakdemirli-canakkaledeki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1048524165.html

Bakan Pakdemirli: Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli: Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyündeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T20:09+0300

2021-09-01T20:09+0300

2021-09-01T20:09+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

türkiye

çanakkale

orman yangını

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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyündeki orman yangınının bir ev inşaatında çalışan işçinin kaynak makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçramasıyla başladığı öne sürüldü. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı’nı aradı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler olay yerine sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Pakdemirli, güzel haberi şu sözlerle duyurdu:

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türkiye, çanakkale, orman yangını