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Manavgat yangın - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210901/bakan-pakdemirli-canakkaledeki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1048524165.html
Bakan Pakdemirli: Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli: Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyündeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T20:09+0300
2021-09-01T20:09+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
türkiye
çanakkale
orman yangını
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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyündeki orman yangınının bir ev inşaatında çalışan işçinin kaynak makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçramasıyla başladığı öne sürüldü. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı’nı aradı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler olay yerine sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Pakdemirli, güzel haberi şu sözlerle duyurdu:
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türkiye, çanakkale, orman yangını

Bakan Pakdemirli: Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı

20:09 01.09.2021
© İHA / UTKU YAŞAR CÜCETarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyündeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyündeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© İHA / UTKU YAŞAR CÜCE
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyündeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyündeki orman yangınının bir ev inşaatında çalışan işçinin kaynak makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçramasıyla başladığı öne sürüldü. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı’nı aradı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler olay yerine sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Pakdemirli, güzel haberi şu sözlerle duyurdu:
''Çanakkale Bayramiç Bekirler yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.''
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