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https://tr.sputniknews.com/20210901/baskasinin-hes-koduyla-otobus-bileti-aldi-denetimde-yakalandi-1048496593.html
Başkasının HES koduyla otobüs bileti aldı, denetimde yakalandı
Başkasının HES koduyla otobüs bileti aldı, denetimde yakalandı
Başkasına ait HES koduyla otobüs bileti alan temaslı yolcu denetimde yakalandı. Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza kesilen yolcu yurda... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T02:32+0300
2021-09-01T02:32+0300
2021-09-01T02:32+0300
yaşam
kırıkkale
karantina
hes kodu
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Kırıkkale'de, Kovid-19 denetimlerinde, temaslı olduğu halde başkasına ait HES kodu ile otobüs bileti aldığı belirlenen kadın yolcu, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Ankara karayolu Kırıkkale Üniversitesi yakınlarındaki uygulama noktasında, Kırşehir'den Ankara'ya giden yolcu otobüsünü durdurdu.HES kodu ve kimlik sorgulamasında, yolculardan Ö.U.K'nin temaslı olduğunu ve başka birine ait HES kodu ile bilet aldığını tespit eden ekipler, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza uygulanan Ö.U.K. yurda yerleştirildi.Ekipler, otobüs firmasına da 4 bin 50 lira idari ceza kesti.
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kırıkkale, karantina, hes kodu
Başkasının HES koduyla otobüs bileti aldı, denetimde yakalandı
Başkasına ait HES koduyla otobüs bileti alan temaslı yolcu denetimde yakalandı. Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza kesilen yolcu yurda yerleştirildi.
Kırıkkale'de, Kovid-19 denetimlerinde, temaslı olduğu halde başkasına ait
HES kodu ile otobüs bileti aldığı belirlenen kadın yolcu, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Ankara karayolu Kırıkkale Üniversitesi yakınlarındaki uygulama noktasında, Kırşehir'den Ankara'ya giden yolcu otobüsünü durdurdu. HES kodu ve kimlik sorgulamasında, yolculardan Ö.U.K'nin temaslı olduğunu ve başka birine ait HES kodu ile bilet aldığını tespit eden ekipler, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı. Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza uygulanan Ö.U.K. yurda yerleştirildi. Ekipler, otobüs firmasına da 4 bin 50 lira idari ceza kesti.