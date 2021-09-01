https://tr.sputniknews.com/20210901/baskasinin-hes-koduyla-otobus-bileti-aldi-denetimde-yakalandi-1048496593.html

Başkasının HES koduyla otobüs bileti aldı, denetimde yakalandı

Başkasının HES koduyla otobüs bileti aldı, denetimde yakalandı

Başkasına ait HES koduyla otobüs bileti alan temaslı yolcu denetimde yakalandı. Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza kesilen yolcu yurda... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T02:32+0300

2021-09-01T02:32+0300

2021-09-01T02:32+0300

yaşam

kırıkkale

karantina

hes kodu

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Kırıkkale'de, Kovid-19 denetimlerinde, temaslı olduğu halde başkasına ait HES kodu ile otobüs bileti aldığı belirlenen kadın yolcu, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Ankara karayolu Kırıkkale Üniversitesi yakınlarındaki uygulama noktasında, Kırşehir'den Ankara'ya giden yolcu otobüsünü durdurdu.HES kodu ve kimlik sorgulamasında, yolculardan Ö.U.K'nin temaslı olduğunu ve başka birine ait HES kodu ile bilet aldığını tespit eden ekipler, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza uygulanan Ö.U.K. yurda yerleştirildi.Ekipler, otobüs firmasına da 4 bin 50 lira idari ceza kesti.

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kırıkkale, karantina, hes kodu