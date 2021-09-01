Beşiktaş, İspanyol futbolcu Montero'yu yeniden kadrosuna kattı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden Montero'nun transferine ilişkin açıklama yapıldı.Kulubün açıklamasında, "Futbol takımımızın 2020-2021 sezonunda kazandığı çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero ile yeniden sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Montero'ya yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden Montero'nun transferine ilişkin açıklama yapıldı.
Kulubün açıklamasında, "Futbol takımımızın 2020-2021 sezonunda kazandığı çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero ile yeniden sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Montero'ya yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.