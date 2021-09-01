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Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Montero, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Montero, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın, Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki stoper Francisco Montero, İstanbul'a geldi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T00:54+0300
2021-09-01T00:54+0300
2021-09-01T00:54+0300
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu takımda kiralık olarak geçiren ve bonservisini Atletico Madrid'den satın aldığı Francisco Montero'ya kavuştu. Montero'yu İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı ekibin yetkilileri ve basın mensupları karşıladı.Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Montero, ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
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süper lig, futbol, beşiktaş, spor toto süper lig, lig tv, transfer, bjk nevzat demir tesisleri, francisco montero
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Montero, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın, Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki stoper Francisco Montero, İstanbul'a geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren
Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu takımda kiralık olarak geçiren ve bonservisini Atletico Madrid'den satın aldığı Francisco Montero'ya kavuştu.
Montero'yu İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı ekibin yetkilileri ve basın mensupları karşıladı.
Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Montero, ardından resmi sözleşmeye imza atacak.