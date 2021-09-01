https://tr.sputniknews.com/20210901/besiktasin-kadrosuna-kattigi-montero-istanbula-geldi-1048495155.html

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Montero, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Montero, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın, Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki stoper Francisco Montero, İstanbul'a geldi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu takımda kiralık olarak geçiren ve bonservisini Atletico Madrid'den satın aldığı Francisco Montero'ya kavuştu. Montero'yu İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı ekibin yetkilileri ve basın mensupları karşıladı.Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Montero, ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

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2021

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