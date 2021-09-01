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Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210901/beyaz-saray-sozcusu-kabil-havalimaninin-isletilmesi-konusunda-turkiye-ve-katar-ile-calisiyoruz-1048493578.html
Beyaz Saray Sözcüsü: Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz
Beyaz Saray Sözcüsü: Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kabil havalimanının işler ve açık halde kalması konusunda Türkiye ve Katar ile çalıştıklarını söyledi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T00:08+0300
2021-09-01T00:42+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
türkiye
katar
beyaz saray
jen psaki
kabil
açıklama
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Psaki, günlük basın brifinginde, ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Psaki, ABD'nin, Afganistan'da kalan vatandaşlarının tahliyesi konusunda tüm çabayı göstereceğinden herkesin emin olması gerektiğini ve bu konuda Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın açık olmasının önemli olduğunu vurguladı.Havalimanının açık olmasının herkesin yararına olduğunu dile getiren Psaki, şöyle konuştu:ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararını savunan Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın halen Afganistan'da olan ancak ayrılmak isteyen Amerikalıların çıkarılması konusunda her şeyi yapacağını dile getirdi.Psaki ayrıca, Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin tahliyesi konusunda Taliban ile görüşmelerinin süreceğini ifade etti.'Afganistan'da Taliban'ı tanımak için acelemiz yok'ABD'nin Afganistan ile diplomatik ilişkileri sürdürmek adına Taliban'ı tanıyıp tanımayacağının sorulması üzerine Psaki, "Her durumda olduğu gibi bu da şartlara bağlı ancak şu anda bu hükümeti tanımak için bir acelemiz yok." yanıtını verdi.Psaki, Biden'ın "Her Amerikalı ülkeden çıkana kadar Afganistan'dan çıkmayacağız." sözünden dolayı pişmanlık duyup duymadığı sorusunu, "Tüm Amerikan vatandaşlarını Afganistan'dan çıkarma sözünde bir değişiklik yok, bu sözümüze sadık kalacağız." şeklinde yanıtladı.Biden'ın Afganistan'dan son uçağın kalktığını nasıl öğrendiğini de anlatan Psaki, ulusal güvenlik ekibiyle toplantısı esnasında Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Biden'a verdiği not ile Afganistan'dan çekilmenin tamamlandığını bildirdiğini aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20210831/biden-kuvvetlerimiz-afganistanda-gorevini-mukemmel-bir-sekilde-yerine-getirdi-1048491179.html
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abd, türkiye, katar, beyaz saray, jen psaki, kabil, açıklama, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Beyaz Saray Sözcüsü: Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz

00:08 01.09.2021 (güncellendi: 00:42 01.09.2021)
© REUTERS / Leah MillisJen Psaki
Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / Leah Millis
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kabil havalimanının işler ve açık halde kalması konusunda Türkiye ve Katar ile çalıştıklarını söyledi.
Psaki, günlük basın brifinginde, ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Psaki, ABD'nin, Afganistan'da kalan vatandaşlarının tahliyesi konusunda tüm çabayı göstereceğinden herkesin emin olması gerektiğini ve bu konuda Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın açık olmasının önemli olduğunu vurguladı.
Havalimanının açık olmasının herkesin yararına olduğunu dile getiren Psaki, şöyle konuştu:
Burada önemli ortaklar olan Türkler ve Katarlılarla birlikte çalıştığımız daha spesifik konu, havalimanının sivil tarafının yeniden operasyonel hale gelmesidir. Böylece sadece insanların tahliyesi değil, aynı zamanda Dünya Gıda Programı gibi programlar yoluyla insani yardımların ulaştırılması da mümkün olur.
ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararını savunan Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın halen Afganistan'da olan ancak ayrılmak isteyen Amerikalıların çıkarılması konusunda her şeyi yapacağını dile getirdi.
Psaki ayrıca, Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin tahliyesi konusunda Taliban ile görüşmelerinin süreceğini ifade etti.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
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Dün, 22:40

'Afganistan'da Taliban'ı tanımak için acelemiz yok'

ABD'nin Afganistan ile diplomatik ilişkileri sürdürmek adına Taliban'ı tanıyıp tanımayacağının sorulması üzerine Psaki, "Her durumda olduğu gibi bu da şartlara bağlı ancak şu anda bu hükümeti tanımak için bir acelemiz yok." yanıtını verdi.
Psaki, Biden'ın "Her Amerikalı ülkeden çıkana kadar Afganistan'dan çıkmayacağız." sözünden dolayı pişmanlık duyup duymadığı sorusunu, "Tüm Amerikan vatandaşlarını Afganistan'dan çıkarma sözünde bir değişiklik yok, bu sözümüze sadık kalacağız." şeklinde yanıtladı.
Biden'ın Afganistan'dan son uçağın kalktığını nasıl öğrendiğini de anlatan Psaki, ulusal güvenlik ekibiyle toplantısı esnasında Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Biden'a verdiği not ile Afganistan'dan çekilmenin tamamlandığını bildirdiğini aktardı.
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