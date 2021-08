https://tr.sputniknews.com/20210901/beyaz-saray-sozcusu-kabil-havalimaninin-isletilmesi-konusunda-turkiye-ve-katar-ile-calisiyoruz-1048493578.html

Beyaz Saray Sözcüsü: Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü: Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kabil havalimanının işler ve açık halde kalması konusunda Türkiye ve Katar ile çalıştıklarını söyledi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T00:08+0300

2021-09-01T00:08+0300

2021-09-01T00:42+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

türkiye

katar

beyaz saray

jen psaki

kabil

açıklama

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048305848_0:88:1801:1101_1920x0_80_0_0_755b92774e429349d7a9803bc612e6cf.jpg

Psaki, günlük basın brifinginde, ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Psaki, ABD'nin, Afganistan'da kalan vatandaşlarının tahliyesi konusunda tüm çabayı göstereceğinden herkesin emin olması gerektiğini ve bu konuda Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın açık olmasının önemli olduğunu vurguladı.Havalimanının açık olmasının herkesin yararına olduğunu dile getiren Psaki, şöyle konuştu:ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararını savunan Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın halen Afganistan'da olan ancak ayrılmak isteyen Amerikalıların çıkarılması konusunda her şeyi yapacağını dile getirdi.Psaki ayrıca, Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin tahliyesi konusunda Taliban ile görüşmelerinin süreceğini ifade etti.'Afganistan'da Taliban'ı tanımak için acelemiz yok'ABD'nin Afganistan ile diplomatik ilişkileri sürdürmek adına Taliban'ı tanıyıp tanımayacağının sorulması üzerine Psaki, "Her durumda olduğu gibi bu da şartlara bağlı ancak şu anda bu hükümeti tanımak için bir acelemiz yok." yanıtını verdi.Psaki, Biden'ın "Her Amerikalı ülkeden çıkana kadar Afganistan'dan çıkmayacağız." sözünden dolayı pişmanlık duyup duymadığı sorusunu, "Tüm Amerikan vatandaşlarını Afganistan'dan çıkarma sözünde bir değişiklik yok, bu sözümüze sadık kalacağız." şeklinde yanıtladı.Biden'ın Afganistan'dan son uçağın kalktığını nasıl öğrendiğini de anlatan Psaki, ulusal güvenlik ekibiyle toplantısı esnasında Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Biden'a verdiği not ile Afganistan'dan çekilmenin tamamlandığını bildirdiğini aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20210831/biden-kuvvetlerimiz-afganistanda-gorevini-mukemmel-bir-sekilde-yerine-getirdi-1048491179.html

katar

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, türkiye, katar, beyaz saray, jen psaki, kabil, açıklama, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı