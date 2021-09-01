https://tr.sputniknews.com/20210901/beyaz-sarayla-destekleyici-ucuncu-doz-asi-anlasmazligi-fdadan-ust-duzey-istifalara-yol-acti-1048519867.html
'Beyaz Saray'la destekleyici üçüncü doz aşı anlaşmazlığı, FDA'dan üst düzey istifalara yol açtı'
'Beyaz Saray'la destekleyici üçüncü doz aşı anlaşmazlığı, FDA'dan üst düzey istifalara yol açtı'
Dünyanın ABD'de koronavirüs aşılarına acil kullanım yetkisi veren kurum olarak tanıdığı Gıda ve İlaç Dairesi'nde (FDA) Başkan Joe Biden'ın üçüncü doz... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T18:07+0300
2021-09-01T18:07+0300
2021-09-01T18:15+0300
koronavirüs
abd
joe biden
ayrılık
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
emeklilik
aşı
istifa
üçüncü doz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/1044490036_0:53:1800:1066_1920x0_80_0_0_e6e8245a55e53195ba6ea7c5094f5c54.jpg
ABD'de destekleyici aşı dozuyla ilgili değerlendirme çalışmalarını henüz tamamlamamış olan FDA'da Biden yönetiminin üçüncü doz aşı uygulamasına geçilmesi planının tepkiyle karşılandığı öğrenildi. Nitekim FDA, aşı bölümünden üst düzey iki yetkilinin gelecek aylarda kurumdan ayrılacağını duyurdu.FDA'nın Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi (CBER) Direktörü Peter Marks, Aşı Araştırma Değerlendirme Ofisi Direktörü Marion Gruber'in 31 Ekim'de emekli olacağını, onun yardımcısı Philip Krause'nin kasımda ayrılacağını açıkladı.'Dev kayıp''FDA'ya muazzam katkılarda bulunduğunu' dile getirdiği Gruber'in gidişini 'büyük kayıp' diye niteleyen Marks, Krause'ye de 'pandemi dönemindeki kararlı çabaları' için teşekkür etti. Yeni aşı bölümü direktörü için arayışlara hemen başlayacaklarını sözlerine ekledi. FDA Sözcüsü Stephanie Caccomo, "Kurumumuz personelimizin Kovid-19 aşılarının değerlendirilmesi de dahil olmak üzere kritik halk sağlığı çalışmalarımızı sürdürme konusundaki uzmanlığına ve yeteneğine güvenmektedir" açıklamasını yaptı.Kurumun eski yetkililerinden Luciana Borio ise ayrılık haberlerine "FDA onlarca yıllık kamu hizmeti boyunca bize birçok güvenli ve etkili aşı kazandırmaya yardımcı olan iki devi kaybediyor" tepkisini gösterdi. FDA'da 30 yıldır çalışan Gruber ile 10 yıldan uzun süredir çalışan Krause'nin ani ayrılık nedenleriyle ilgili resmi açıklama yapılmadı. 'FDA'nın vermesi gereken karara dört koldan müdahale'Biyoteknoloji yayını Endpoints'e konuşan eski bir üst düzey FDA yetkilisi, 'Gruber ile Krause'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Bağışıklık Danışma Komitesi'nin (ACIP) FDA'ya bırakılması gereken kararlara müdahil olmasından rahatsızlık duyduklarını' söyledi. Buna göre CBER Direktörü Marks'ın CDC'ye karşı kendilerini korumamasına da kızan ikili için bardağı taşıran damla, Biden yönetiminin FDA'ya danışmaksızın takviye aşı dozu planı açıklama kararı oldu. Karar askıdaAyrılık gelişmesi, çocuklarda koronavirüs aşılarının kullanımını değerlendirmeyi planlayan FDA'nın Amerikalılar için üçüncü doz Biontech-Pfizer aşısı uygulamasına izin verip vermemeyi tarttığı sırada geldi.Beyaz Saray'ın Kovid-19 görev gücü koordinatörü Jeffrey Zients ise 'Biden yönetiminin takviye doz planının FDA'nın bağımsız değerlendirme yapması ile CDC'nin dışardan uzmanlar panelinin destekleyici doz önerisi yayımlamasına bağlı olarak beklemede olduğunu' belirtti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/1044490036_218:0:1639:1066_1920x0_80_0_0_96dab16c524ce5dd23e1cc50b4828379.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, joe biden, ayrılık, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), emeklilik, aşı, istifa, üçüncü doz
'Beyaz Saray'la destekleyici üçüncü doz aşı anlaşmazlığı, FDA'dan üst düzey istifalara yol açtı'
18:07 01.09.2021 (güncellendi: 18:15 01.09.2021)
Dünyanın ABD'de koronavirüs aşılarına acil kullanım yetkisi veren kurum olarak tanıdığı Gıda ve İlaç Dairesi'nde (FDA) Başkan Joe Biden'ın üçüncü doz destekleyici aşı uygulanması açıklamalarına karşı istifalar verildiği belirtildi.
ABD'de destekleyici aşı dozuyla ilgili değerlendirme çalışmalarını henüz tamamlamamış olan FDA'da Biden yönetiminin üçüncü doz aşı uygulamasına geçilmesi planının tepkiyle karşılandığı öğrenildi. Nitekim FDA, aşı bölümünden üst düzey iki yetkilinin gelecek aylarda kurumdan ayrılacağını duyurdu.
FDA'nın Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi (CBER) Direktörü Peter Marks, Aşı Araştırma Değerlendirme Ofisi Direktörü Marion Gruber'in 31 Ekim'de emekli olacağını, onun yardımcısı Philip Krause'nin kasımda ayrılacağını açıkladı.
'Dev kayıp'
'FDA'ya muazzam katkılarda bulunduğunu' dile getirdiği Gruber'in gidişini 'büyük kayıp' diye niteleyen Marks, Krause'ye de 'pandemi dönemindeki kararlı çabaları' için teşekkür etti. Yeni aşı bölümü direktörü için arayışlara hemen başlayacaklarını sözlerine ekledi.
FDA Sözcüsü Stephanie Caccomo, "Kurumumuz personelimizin Kovid-19 aşılarının değerlendirilmesi de dahil olmak üzere kritik halk sağlığı çalışmalarımızı sürdürme konusundaki uzmanlığına ve yeteneğine güvenmektedir" açıklamasını yaptı.
Kurumun eski yetkililerinden Luciana Borio ise ayrılık haberlerine "FDA onlarca yıllık kamu hizmeti boyunca bize birçok güvenli ve etkili aşı kazandırmaya yardımcı olan iki devi kaybediyor" tepkisini gösterdi.
FDA'da 30 yıldır çalışan Gruber ile 10 yıldan uzun süredir çalışan Krause'nin ani ayrılık nedenleriyle ilgili resmi açıklama yapılmadı.
'FDA'nın vermesi gereken karara dört koldan müdahale'
Biyoteknoloji yayını Endpoints'e konuşan eski bir üst düzey FDA yetkilisi, 'Gruber ile Krause'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Bağışıklık Danışma Komitesi'nin (ACIP) FDA'ya bırakılması gereken kararlara müdahil olmasından rahatsızlık duyduklarını' söyledi.
Buna göre CBER Direktörü Marks'ın CDC'ye karşı kendilerini korumamasına da kızan ikili için bardağı taşıran damla, Biden yönetiminin FDA'ya danışmaksızın takviye aşı dozu planı açıklama kararı oldu.
Karar askıda
Ayrılık gelişmesi, çocuklarda koronavirüs aşılarının kullanımını değerlendirmeyi planlayan FDA'nın Amerikalılar için üçüncü doz Biontech-Pfizer aşısı uygulamasına izin verip vermemeyi tarttığı sırada geldi.
Beyaz Saray'ın Kovid-19 görev gücü koordinatörü Jeffrey Zients ise 'Biden yönetiminin takviye doz planının FDA'nın bağımsız değerlendirme yapması ile CDC'nin dışardan uzmanlar panelinin destekleyici doz önerisi yayımlamasına bağlı olarak beklemede olduğunu' belirtti.