https://tr.sputniknews.com/20210901/bm-afganistana-insani-yardim-ulastirmak-icin-talibandan-izin-istedi-1048527853.html
BM, Afganistan'a insani yardım ulaştırmak için Taliban'dan izin istedi
BM, Afganistan'a insani yardım ulaştırmak için Taliban'dan izin istedi
Birleşmiş Milletler’in (BM) Afganistan'daki insani işler koordinatörü Ramiz Alekberov, Kabil Havaalanı üzerinden Afganistan'a insani yardım malzemelerinin... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T22:23+0300
2021-09-01T22:23+0300
2021-09-01T22:23+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
birleşmiş milletler (bm)
insani yardım
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Alekberov, bugünkü basın toplantısında, "Afganistan’a insani yardım malzemelerinin teslimatıyla ilgili görüşmeler devam ediyor. Teslimatın Kabil Havaalanı üzerinden yapılması için resmi başvuruda bulunduk. Taliban’ın ne zaman izin vereceğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.Kabil’e insani seferler düzenleme imkanının sadece personel rotasyonu açısından değil, her şeyden önce gıda ve ilaç tedariki bağlamında önemli olduğunu kaydeden BM yetkilisi, şöyle devam etti:"Kabil Havaalanı'na insani erişimin sağlanmasını aktif olarak talep ediyor, bu yönde görüşmeler yapıyoruz. Gıda ve diğer malzemeleri doğrudan Kabil’e ulaştırabilmemiz için havaalanının mümkün olan en kısa zamanda yeniden çalışmaya başlamasını umuyoruz. Şu anda böyle bir imkanımız yok."
https://tr.sputniknews.com/20210831/zaharova-afganistan-asla-natoyu-unutmayacak-1048490711.html
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afganistan, taliban, birleşmiş milletler (bm), insani yardım
BM, Afganistan'a insani yardım ulaştırmak için Taliban'dan izin istedi
Birleşmiş Milletler’in (BM) Afganistan'daki insani işler koordinatörü Ramiz Alekberov, Kabil Havaalanı üzerinden Afganistan'a insani yardım malzemelerinin teslimatı için Taliban'dan izin istediklerini duyurdu.
Alekberov, bugünkü basın toplantısında, "Afganistan’a insani yardım malzemelerinin teslimatıyla ilgili görüşmeler devam ediyor. Teslimatın Kabil Havaalanı üzerinden yapılması için resmi başvuruda bulunduk. Taliban’ın ne zaman izin vereceğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Kabil’e insani seferler düzenleme imkanının sadece personel rotasyonu açısından değil, her şeyden önce gıda ve ilaç tedariki bağlamında önemli olduğunu kaydeden BM yetkilisi, şöyle devam etti:
"Kabil Havaalanı'na insani erişimin sağlanmasını aktif olarak talep ediyor, bu yönde görüşmeler yapıyoruz. Gıda ve diğer malzemeleri doğrudan Kabil’e ulaştırabilmemiz için havaalanının mümkün olan en kısa zamanda yeniden çalışmaya başlamasını umuyoruz. Şu anda böyle bir imkanımız yok."