https://tr.sputniknews.com/20210901/bmgk-somalideki-bm-misyonunun-gorev-suresini-uzatti-1048495830.html

BMGK, Somali'deki BM misyonunun görev süresini uzattı

BMGK, Somali'deki BM misyonunun görev süresini uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonu'nun (UNSOM) görev süresini Mayıs 2022'ye kadar uzattı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T01:23+0300

2021-09-01T01:23+0300

2021-09-01T01:23+0300

dünya

bm

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

birleşmiş milletler (bm)

karar

misyon

devam

somali

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BMGK tarafından yapılan açıklamada, oy birliğiyle alınan karar çerçevesinde Misyonun ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) çalışmalarını koordine etmeye devam edeceği aktarıldı.Hükümete ve diğer eyaletlere özgür, adil, güvenilir ve kapsayıcı bir seçimin daha fazla ertelenmeden düzenlenmesi çağrısında bulunulan açıklamada, güvenlik durumu el verdiği sürece ülkedeki BM varlığının da güçlendirilmesi istendi.BMGK ayrıca, Somali'de güvenliğin tesisi için yerel yetkililerin Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) ve BM'yle yakın çalışmasını istedi.

https://tr.sputniknews.com/20210816/turkiye-somali-ordusuna-22-zirhli-personel-tasiyici-hibe-etti-1048068513.html

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bm, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler (bm), karar, misyon, devam, somali