https://tr.sputniknews.com/20210901/bmgk-somalideki-bm-misyonunun-gorev-suresini-uzatti-1048495830.html
BMGK, Somali'deki BM misyonunun görev süresini uzattı
BMGK, Somali'deki BM misyonunun görev süresini uzattı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonu'nun (UNSOM) görev süresini Mayıs 2022'ye kadar uzattı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T01:23+0300
2021-09-01T01:23+0300
2021-09-01T01:23+0300
dünya
bm
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
birleşmiş milletler (bm)
karar
misyon
devam
somali
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BMGK tarafından yapılan açıklamada, oy birliğiyle alınan karar çerçevesinde Misyonun ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) çalışmalarını koordine etmeye devam edeceği aktarıldı.Hükümete ve diğer eyaletlere özgür, adil, güvenilir ve kapsayıcı bir seçimin daha fazla ertelenmeden düzenlenmesi çağrısında bulunulan açıklamada, güvenlik durumu el verdiği sürece ülkedeki BM varlığının da güçlendirilmesi istendi.BMGK ayrıca, Somali'de güvenliğin tesisi için yerel yetkililerin Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) ve BM'yle yakın çalışmasını istedi.
https://tr.sputniknews.com/20210816/turkiye-somali-ordusuna-22-zirhli-personel-tasiyici-hibe-etti-1048068513.html
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bm, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler (bm), karar, misyon, devam, somali
BMGK, Somali'deki BM misyonunun görev süresini uzattı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonu'nun (UNSOM) görev süresini Mayıs 2022'ye kadar uzattı.
BMGK tarafından yapılan açıklamada, oy birliğiyle alınan karar çerçevesinde Misyonun ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) çalışmalarını koordine etmeye devam edeceği aktarıldı.
Hükümete ve diğer eyaletlere özgür, adil, güvenilir ve kapsayıcı bir seçimin daha fazla ertelenmeden düzenlenmesi çağrısında bulunulan açıklamada, güvenlik durumu el verdiği sürece ülkedeki BM varlığının da güçlendirilmesi istendi.
BMGK ayrıca, Somali'de güvenliğin tesisi için yerel yetkililerin Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) ve BM'yle yakın çalışmasını istedi.