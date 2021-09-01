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Bolu Belediye Başkanı Özcan, kadınlardan özür diledi
Bolu Belediye Başkanı Özcan, kadınlardan özür diledi
Konuk olduğu YouTube üzerinden yayınlanan bir programda, sunucunun bir anısını anlatmasını istemesi üzerine, çocuğu olmadığını belirten ve kendisine yardım... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T23:39+0300
2021-09-01T23:40+0300
türkiye
bolu
tanju özcan
kadın
akp
açıklama
röportaj
youtube
armağan çağlayan
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Bolu’da, AK Partili meclis üyeleri, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınladığı Gör Beni adlı programda bir kadınla arasında geçen diyaloğu anlatarak tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı protesto etmek için salonu terk etti. Özcan, meclis toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada kadınlardan özür dileyerek, “Açığımızı arıyorlar. Bizim de orada anlatmamamız gereken bir anımızı anlattık. Bazen siyasetçi çok konuşurken ağzından anlatmaması gereken bir şeyi anlatır ya o benim samimiyetimden. O program magazin ağırlıklı bir program ama benim gibi tecrübeli bir siyasetçinin böyle bir anıyı orada anlatmaması gerekiyordu" dedi.Özcan, “İğrençliğimden falan değil. Bunu yapanların ne amaçla yaptığını, kimler olduğunu biliyorum. Halk beni biliyor. Yakın çevrem, iş arkadaşlarım kadınlara nasıl pozitif ayrımcılıkla yaklaştığımı biliyor. Ama bundan dolayı gerçekten, samimiyetle üzüntü duyan kadınlar ve dernekleri varsa onlardan özür dilemek düşer bana” dedi.Özcan, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu sosyal medya üzerinden yayınlanan bir programda sunucunun bir anısını anlatmasını istemesi üzerine, çocuğu olmadığını belirten ve kendisine yardım etmesini isteyen bir kadınla arasında geçen diyaloğu anlatmıştı.Özcan’ın anısını anlatmasının ardından kadın örgütleri ve çok sayıda vatandaş 'iğrençsinTanjuÖzcan' başlığı altında sosyal medya üzerinden Özcan’a tepki göstermişti.
https://tr.sputniknews.com/20210901/bolu-belediye-baskani-ozcanin-roportaj-sirasinda-anlattigi-anisi-tepki-cekti-1048518433.html
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bolu, tanju özcan, kadın, akp, açıklama, röportaj, youtube, armağan çağlayan

Bolu Belediye Başkanı Özcan, kadınlardan özür diledi

23:39 01.09.2021 (güncellendi: 23:40 01.09.2021)
© AA / Zafer GöderTanju Özcan
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA / Zafer Göder
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Konuk olduğu YouTube üzerinden yayınlanan bir programda, sunucunun bir anısını anlatmasını istemesi üzerine, çocuğu olmadığını belirten ve kendisine yardım etmesini isteyen bir kadınla arasında geçen diyaloğu anlatan Tanju Özcan, kadınlardan özür diledi.
Bolu’da, AK Partili meclis üyeleri, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınladığı Gör Beni adlı programda bir kadınla arasında geçen diyaloğu anlatarak tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı protesto etmek için salonu terk etti.
Özcan, meclis toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada kadınlardan özür dileyerek, “Açığımızı arıyorlar. Bizim de orada anlatmamamız gereken bir anımızı anlattık. Bazen siyasetçi çok konuşurken ağzından anlatmaması gereken bir şeyi anlatır ya o benim samimiyetimden. O program magazin ağırlıklı bir program ama benim gibi tecrübeli bir siyasetçinin böyle bir anıyı orada anlatmaması gerekiyordu" dedi.
Özcan, “İğrençliğimden falan değil. Bunu yapanların ne amaçla yaptığını, kimler olduğunu biliyorum. Halk beni biliyor. Yakın çevrem, iş arkadaşlarım kadınlara nasıl pozitif ayrımcılıkla yaklaştığımı biliyor. Ama bundan dolayı gerçekten, samimiyetle üzüntü duyan kadınlar ve dernekleri varsa onlardan özür dilemek düşer bana” dedi.
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın röportaj sırasında anlattığı anısı tepki çekti
Dün, 17:39
Özcan, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu sosyal medya üzerinden yayınlanan bir programda sunucunun bir anısını anlatmasını istemesi üzerine, çocuğu olmadığını belirten ve kendisine yardım etmesini isteyen bir kadınla arasında geçen diyaloğu anlatmıştı.
Özcan’ın anısını anlatmasının ardından kadın örgütleri ve çok sayıda vatandaş 'iğrençsinTanjuÖzcan' başlığı altında sosyal medya üzerinden Özcan’a tepki göstermişti.
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