Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın röportaj sırasında anlattığı anısı tepki çekti

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan Tanju Özcan, çocuğu olmayan ve tüp bebek için kendisinden yardım isteyen tesettürlü bir kadının kendisinden yardım istediği anı şu ifadelerle anlattı: "Bir açılış yapıyoruz, Bolu’da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. ‘Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz’ dedi. Ben de ‘Hemen Ankara’ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?’ dedim. ‘Sıkıntı yok’ dedi. ‘Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?’ dedi.‘Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim’ dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabii öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var..." ifadelerini kullandı.Tanju Özcan'ın gülerek anlattığı bu olay, kamuoyunda tepkilere neden oldu.CHP'li Tanju Özcan, daha önce mültecilerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyelilere ekmek yardımını kestikten sonra mültecilere suyu 10 katı fiyatına satacaklarını açıklamıştı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çocuğu olmayan bir kadının tüp bebek tedavisi için kendisinden yardım istediğini aktardığı anısı tepki çekti.
Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan Tanju Özcan, çocuğu olmayan ve tüp bebek için kendisinden yardım isteyen tesettürlü bir kadının kendisinden yardım istediği anı şu ifadelerle anlattı:
"Bir açılış yapıyoruz, Bolu’da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. ‘Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz’ dedi. Ben de ‘Hemen Ankara’ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?’ dedim. ‘Sıkıntı yok’ dedi. ‘Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?’ dedi.
‘Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim’ dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabii öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var..." ifadelerini kullandı.
Tanju Özcan'ın gülerek anlattığı bu olay, kamuoyunda tepkilere neden oldu.
CHP'li Tanju Özcan, daha önce mültecilerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyelilere ekmek yardımını kestikten sonra mültecilere suyu 10 katı fiyatına satacaklarını açıklamıştı.