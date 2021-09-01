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https://tr.sputniknews.com/20210901/brezilyada-koronavirus-nedeniyle-olenlerin-sayisi-580-bini-asti-1048497876.html
Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bini aştı
Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bini aştı
ABD'nin ardından dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en çok ölümün gerçekleştiği Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 580 bini geçti. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T05:19+0300
2021-09-01T05:19+0300
dünya
brezilya
can kaybı
jair bolsonaro
vaka
koronavirüs
kovid-19
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Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 839 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 580 bin 413'e çıktı.Ülkede son 24 saatte 24 bin 589 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 776 bin 870'e yükseldi.İyileşenlerin sayısı da 19 milyon 735 bin 447'ye çıktı.Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ikinci, en çok vaka tespit edilen üçüncü ülke konumunda bulunuyor.Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 4 milyon 262 bin 684 vaka ve 145 bin 836 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.Ülkede bugüne kadar 150 milyondan fazla kişiye en az bir doz Kovid-19 aşısı yapılmasına rağmen vaka ve ölüm sayısında inişli çıkışlı süreç devam ediyor.Brezilya'da çeşitli çevreler salgının kötü yönetildiğini, bunun sorumlusunun da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro olduğunu düşünüyor.Bolsonaro, Kovid-19'u küçümseyen ve salgına karşı alınan önlemleri tenkit eden tavırları nedeniyle sıkça eleştirilmişti.Brezilya Senatosu, 27 Nisan'da salgın döneminde 4 sağlık bakanının değiştiği Bolsonaro hükümetinin salgına karşı tutumunu ve ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak üzere komisyon kurmuş ve başta eski sağlık bakanları olmak üzere birçok devlet görevlisi bu komisyonda ifade vermişti.
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brezilya, can kaybı, jair bolsonaro, vaka, koronavirüs, kovid-19

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bini aştı

05:19 01.09.2021
© REUTERS / AMANDA PEROBELLIBrezilya'da koronavirüs
Brezilya'da koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / AMANDA PEROBELLI
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ABD'nin ardından dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en çok ölümün gerçekleştiği Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 580 bini geçti.
Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 839 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 580 bin 413'e çıktı.
Ülkede son 24 saatte 24 bin 589 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 776 bin 870'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 19 milyon 735 bin 447'ye çıktı.
Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ikinci, en çok vaka tespit edilen üçüncü ülke konumunda bulunuyor.
Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 4 milyon 262 bin 684 vaka ve 145 bin 836 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
Ülkede bugüne kadar 150 milyondan fazla kişiye en az bir doz Kovid-19 aşısı yapılmasına rağmen vaka ve ölüm sayısında inişli çıkışlı süreç devam ediyor.
Brezilya'da çeşitli çevreler salgının kötü yönetildiğini, bunun sorumlusunun da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro olduğunu düşünüyor.
Bolsonaro, Kovid-19'u küçümseyen ve salgına karşı alınan önlemleri tenkit eden tavırları nedeniyle sıkça eleştirilmişti.
Brezilya Senatosu, 27 Nisan'da salgın döneminde 4 sağlık bakanının değiştiği Bolsonaro hükümetinin salgına karşı tutumunu ve ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak üzere komisyon kurmuş ve başta eski sağlık bakanları olmak üzere birçok devlet görevlisi bu komisyonda ifade vermişti.
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