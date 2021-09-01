https://tr.sputniknews.com/20210901/britney-spearsin-babasi-vasiligi-birakmak-icin-2-milyon-dolar-istiyor-gasptan-farki-yok-1048509232.html
Britney Spears'ın babası, vasiliği bırakmak için 2 milyon dolar istiyor: 'Gasptan farkı yok'
Britney Spears'ın babası, vasiliği bırakmak için 2 milyon dolar istiyor: 'Gasptan farkı yok'
Şarkıcı Britney Spears’ın avukatı Mathew Rosengart, vasilik görevinden çekilmeyi kabul eden babasının 2 milyon dolar talep ettiğini söyledi. Rosengart, bu... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T13:44+0300
2021-09-01T13:44+0300
2021-09-01T13:44+0300
britney spears
jamie spears
vasilik
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ABD’li pop yıldızı Britney Spears'in avukatı Mathew Rosengart, baba Jamie Spears’ın 2007’den beri sürdürdüğü vasilikten çekilmek için 2 milyon dolar istediğini belirtti.Rosengart, bu talebin 'gasp' demek olduğunu belirterek, ödeme yapmayacaklarını belirtti. Mahkemeye sunduğu dilekçede ise "Britney Spears gasp edilemeyecek. Bay Spears'ın, Bayan Spears üzerinden şimdiye kadar elde ettiği milyonlara ek olarak, yaklaşık 2 milyon dolarlık ödeme karşılığında vasilikten vazgeçme talebi başarısız bir girişim" ifadelerini kullandı. Jamie Spears tarafından konuya ilişkin açıklama gelmedi. Baba Spears daha önce, vasilik görevini kötüye kullandığı suçlamalarını reddetmiş ve 'kızının iyiliğini düşündüğünü' belirtmişti. Spears, 13 Ağustos'ta kızının vasiliğinden çekileceğini açıklamıştı. 2008'de babasına vasilik verilmişti2008 yılında Britney Spears zihinsel sağlığından endişe duyularak hastaneye yatırılmış, malvarlığını, kariyerini ve kararlarını kontrol etmek üzere babasına vasilik verilmişti.Babasının vasiliğinin iptal için mahkemeye giden Spears, babasını çocuk sahibi olmasını engellemekle ve istemediği halde onu psikiyatrik bir ilaç olan lityum almaya zorlamakla suçlamıştı.Spears'in talebi 30 Haziran'da reddedilmiş ancak 14 Temmuz'da Britney Spears'e kendi avukatını tutma hakkı verilince şarkıcı babasının vasiliğine karşı yeniden mahkemeye başvurmuştu.'Britney'e özgürlük' kampanyası başlatılmıştıBritney Spears'ın bu konudaki hukuk mücadelesini anlatan "Framing Britney Spears" belgeselinin ardından konu ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve düzenlenen "Free Britney" (Britney'e özgürlük) kampanyasına hayranlarının yanı sıra ünlüler de destek vermişti.
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britney spears, jamie spears, vasilik
Britney Spears'ın babası, vasiliği bırakmak için 2 milyon dolar istiyor: 'Gasptan farkı yok'
Şarkıcı Britney Spears’ın avukatı Mathew Rosengart, vasilik görevinden çekilmeyi kabul eden babasının 2 milyon dolar talep ettiğini söyledi. Rosengart, bu ücreti ödemeyeceklerini belirterek "Britney Spears gasp edilemeyecek" dedi.
ABD’li pop yıldızı Britney Spears'in avukatı Mathew Rosengart, baba Jamie Spears’ın 2007’den beri sürdürdüğü vasilikten çekilmek için 2 milyon dolar istediğini belirtti.
Rosengart, bu talebin 'gasp' demek olduğunu belirterek, ödeme yapmayacaklarını belirtti.
Mahkemeye sunduğu dilekçede ise "Britney Spears gasp edilemeyecek. Bay Spears'ın, Bayan Spears üzerinden şimdiye kadar elde ettiği milyonlara ek olarak, yaklaşık 2 milyon dolarlık ödeme karşılığında vasilikten vazgeçme talebi başarısız bir girişim" ifadelerini kullandı.
Jamie Spears tarafından konuya ilişkin açıklama gelmedi. Baba Spears daha önce, vasilik görevini kötüye kullandığı suçlamalarını reddetmiş ve 'kızının iyiliğini düşündüğünü' belirtmişti.
Spears, 13 Ağustos'ta kızının vasiliğinden çekileceğini açıklamıştı.
2008'de babasına vasilik verilmişti
2008 yılında Britney Spears zihinsel sağlığından endişe duyularak hastaneye yatırılmış, malvarlığını, kariyerini ve kararlarını kontrol etmek üzere babasına vasilik verilmişti.
Babasının vasiliğinin iptal için mahkemeye giden Spears, babasını çocuk sahibi olmasını engellemekle ve istemediği halde onu psikiyatrik bir ilaç olan lityum almaya zorlamakla suçlamıştı.
Spears'in talebi 30 Haziran'da reddedilmiş ancak 14 Temmuz'da Britney Spears'e kendi avukatını tutma hakkı verilince şarkıcı babasının vasiliğine karşı yeniden mahkemeye başvurmuştu.
'Britney'e özgürlük' kampanyası başlatılmıştı
Britney Spears'ın bu konudaki hukuk mücadelesini anlatan "Framing Britney Spears" belgeselinin ardından konu ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve düzenlenen "Free Britney" (Britney'e özgürlük) kampanyasına hayranlarının yanı sıra ünlüler de destek vermişti.