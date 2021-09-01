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CDC: Kovid-19 aşılarının ciddi hastalığa karşı etkinliği düşmedi
CDC: Kovid-19 aşılarının ciddi hastalığa karşı etkinliği düşmedi
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, "Mevcut aşıların hastaneye yatışa karşı yüzde 75'ten yüzde 95'e kadar yüksek... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T01:01+0300
2021-09-01T01:01+0300
koronavirüs
koruma
aşı
aşılama
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 aşılarının genel etkinliği aşılanan Amerikanlar arasında henüz çok fazla düşmedi. ABD’de aşı çalışmaları 2020’nin Aralık ayında, yani sekiz ay önce başladı.CDC'nin Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi, üçüncü doz corona virüs aşı ihtiyacını tartışmak için toplandı. Ancak,Beyaz Saray, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve CDC'nin aksi halde karar vermesine rağmen, Eylül sonunda üçüncü doz aşı uygulamasını başlatacağını duyurdu.CDC'den Dr. Sara Oliver, aşıların hala güçlü koruma sağladığını gösterdi. Doktor Oliver, küresel verilere atıfta bulunarak, "Delta varyantının ortaya çıkmasından bu yana aşıların enfeksiyona karşı koruyuculuğu yüzde 39 ve yüzde 84 arasında değişti. Hastaneye yatışa karşı koruma oranı ise yüzde 75'ten yüzde 95'e kadar oldukça yüksek bir oranda devam ediyor” dedi.Bununla birlikte, "Tüm aşılar hastaneye yatmayı ve ağır hastalıkları önlemede etkili olmaya devam ediyor. Ancak son zamanlarda enfeksiyon ve hafif hastalıkları önlemede daha az etkili olabilirler” diyen Oliver, Delta varyantının bu durumda etkili olduğunu sözlerine ekledi.
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koruma, aşı, aşılama, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

CDC: Kovid-19 aşılarının ciddi hastalığa karşı etkinliği düşmedi

01:01 01.09.2021
© AAkoronavirüs, aşı
koronavirüs, aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, "Mevcut aşıların hastaneye yatışa karşı yüzde 75'ten yüzde 95'e kadar yüksek oranda koruyor” denildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 aşılarının genel etkinliği aşılanan Amerikanlar arasında henüz çok fazla düşmedi. ABD’de aşı çalışmaları 2020’nin Aralık ayında, yani sekiz ay önce başladı.
CDC'nin Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi, üçüncü doz corona virüs aşı ihtiyacını tartışmak için toplandı. Ancak,Beyaz Saray, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve CDC'nin aksi halde karar vermesine rağmen, Eylül sonunda üçüncü doz aşı uygulamasını başlatacağını duyurdu.
CDC'den Dr. Sara Oliver, aşıların hala güçlü koruma sağladığını gösterdi.
Doktor Oliver, küresel verilere atıfta bulunarak, "Delta varyantının ortaya çıkmasından bu yana aşıların enfeksiyona karşı koruyuculuğu yüzde 39 ve yüzde 84 arasında değişti. Hastaneye yatışa karşı koruma oranı ise yüzde 75'ten yüzde 95'e kadar oldukça yüksek bir oranda devam ediyor” dedi.
Bununla birlikte, "Tüm aşılar hastaneye yatmayı ve ağır hastalıkları önlemede etkili olmaya devam ediyor. Ancak son zamanlarda enfeksiyon ve hafif hastalıkları önlemede daha az etkili olabilirler” diyen Oliver, Delta varyantının bu durumda etkili olduğunu sözlerine ekledi.
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