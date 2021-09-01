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CHP'li Karasu: Devletin önemli noktalarında görev yapan bürokratlar aşı olmayı reddediyor
CHP'li Karasu: Devletin önemli noktalarında görev yapan bürokratlar aşı olmayı reddediyor
CHP Parti Meclisi Üyesi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T22:13+0300
2021-09-01T22:13+0300
koronavirüs
chp
türkiye
ulaş karasu
türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs aşısı
türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi
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CHP Parti Meclisi Üyesi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Ülkenin dört bir yanında vatandaşların hem kendisini hem de çevresini salgından korumak için aşı olduğunu vurgulayan Karasu, devletin önemli noktalarında görev yapan bürokratların aşı olmayı reddettiğini kaydederek, aşı olmayan bürokratların yurt dışına çıkamadığını vurguladı.Sözcü'den Orhan Bozkurt'un haberine göre, Karasu, “Devlette devamlılık esastır. Göreviniz gereği aşı olmanız gerekiyorsa olmalısınız. Reddedilen aşı sebebiyle yurt dışına çıkamıyorsanız görevinizi eksik yapıyorsunuz demektir. Bu yolla hem kurumların işleyişine hem de kurumlara olan güven zedeleniyor” ifadelerini kullandı.Vatandaşların aşı olmaya teşvik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın sürekli çağrıda bulunduğunu kaydeden Karasu, “Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakanlık, bürokratların aşı karşıtlığıyla ilgili ne yapacak?” şeklinde konuştu.CHP'li Karasu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:1- Bakanlıklarda ve kamu kurumlarında görev yapan bürokratların aşı olmayı reddettiği iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?2- Aşı olmadığı gerekçesiyle bazı bürokratların yurt dışına çıkamadığı iddiaları doğrumu, doğru ise bu bürokratlar kimler?3- Bakanlıklarda ve kamu kurumlarında görev yapan bürokratlar arasında aşı olma oranı yüzde kaçtır?4- Üst düzey bürokratlar arasında aşı olmayanların sayısı kaçtır?5- Söz konusu iddia hakkında bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?
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chp, türkiye, ulaş karasu, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı, türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi

CHP'li Karasu: Devletin önemli noktalarında görev yapan bürokratlar aşı olmayı reddediyor

22:13 01.09.2021
© REUTERS / Sarah Meyssonnierkoronavirüs aşısı - aşı
koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
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CHP Parti Meclisi Üyesi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, bakanlıklarda ve çeşitli kamu kurumlarında görev yapan üst düzey bazı bürokratların aşı olmayı reddettiğini iddia etti.
CHP Parti Meclisi Üyesi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Ülkenin dört bir yanında vatandaşların hem kendisini hem de çevresini salgından korumak için aşı olduğunu vurgulayan Karasu, devletin önemli noktalarında görev yapan bürokratların aşı olmayı reddettiğini kaydederek, aşı olmayan bürokratların yurt dışına çıkamadığını vurguladı.
Sözcü'den Orhan Bozkurt'un haberine göre, Karasu, “Devlette devamlılık esastır. Göreviniz gereği aşı olmanız gerekiyorsa olmalısınız. Reddedilen aşı sebebiyle yurt dışına çıkamıyorsanız görevinizi eksik yapıyorsunuz demektir. Bu yolla hem kurumların işleyişine hem de kurumlara olan güven zedeleniyor” ifadelerini kullandı.
Vatandaşların aşı olmaya teşvik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın sürekli çağrıda bulunduğunu kaydeden Karasu, “Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakanlık, bürokratların aşı karşıtlığıyla ilgili ne yapacak?” şeklinde konuştu.
CHP'li Karasu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
1- Bakanlıklarda ve kamu kurumlarında görev yapan bürokratların aşı olmayı reddettiği iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?
2- Aşı olmadığı gerekçesiyle bazı bürokratların yurt dışına çıkamadığı iddiaları doğrumu, doğru ise bu bürokratlar kimler?
3- Bakanlıklarda ve kamu kurumlarında görev yapan bürokratlar arasında aşı olma oranı yüzde kaçtır?
4- Üst düzey bürokratlar arasında aşı olmayanların sayısı kaçtır?
5- Söz konusu iddia hakkında bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?
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