https://tr.sputniknews.com/20210901/chpli-oztrak-ab-turkiyeyi-siginmaci-gettosuna-cevirmeye-calisiyor-1048512565.html

CHP'li Öztrak: AB, Türkiye'yi sığınmacı gettosuna çevirmeye çalışıyor

CHP'li Öztrak: AB, Türkiye'yi sığınmacı gettosuna çevirmeye çalışıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Maalesef Avrupa'nın kafasında Türkiye'yi Avrupa Birliğine almak yok. Türkiye'yi AB'nin sınırında bir... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T15:20+0300

2021-09-01T15:20+0300

2021-09-01T15:20+0300

türkiye

ortadoğu

gsyh

faik öztrak

afgan

mahkeme

kovid-19

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CHP Ekonomi Masası heyeti, Kayseri'de bir otelde düzenlenen toplantıda meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, sanayi kuruluşları ve esnaf temsilcileriyle buluştu.Burada konuşan Öztrak, 2020 yılında Kovid-19'un tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösterdiğini ve salgının etkisiyle ekonomideki sıkıntıların kritik noktalara ulaştığını söyledi.Öztrak, son zamanlarda yaşanan düzensiz göçün zararlarından bahsederek, Türkiye'nin en önemli beka sorunlarından birinin düzensiz göç olduğunu vurguladı.Düzensiz göçün çözülmesi gerektiğini belirten Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:G20'de salgından etkilenen vatandaşına en çok kredi veren ülkenin Türkiye olduğunu belirten Öztrak, iş dünyasının yeniden yapılandırma istemediğini, borçlarda erteleme istediklerini ifade etti. Salgında yine ölüm vakalarının artığına dikkati çeken Öztrak, Kovid-19 nedeniyle ölen kişi sayısının 250'ye yaklaştığını söyledi.Öztrak, ABD, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin Türkiye'yi riskli ülkeler arasına aldığını, bunun da turistlerin ülkeye gelmesini engellediğini belirtti.Türkiye'nin yüzde 21.7'lik ikinci çeyrek büyüme oranına ilişkin de konuşan Öztrak, "Bir önceki çeyreğe göre ekonomik aktivitenin hızında ciddi yavaşlama var. Binde 9'a düşmüş. Bir diğer önemli nokta, şu anda GSYH seviyesi reel olarak 2018'in aynı döneminin sadece yüzde 7 üstünde. Üç yılda yüzde 7. Yıllık ortalama yüzde 2,4. Bunlar bu ülke için son derece düşük büyüme hızları" değerlendirmesinde bulundu.Öztrak, geçen yılın aynı döneminde GSYH'nin yüzde 37'sinin emeğin payına, bu yıl ise yüzde 33'ünün çalışanlara gittiğini kaydetti.Türkiye'nin önemli bir coğrafi konumda yer aldığını vurgulayan Öztrak, 4.5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1.5 milyar nüfusa, 22 trilyon dolarlık pazara erişilebildiğini aktardı.Bu avantajın iyi kullanılması gerektiğine dikkati çeken Öztrak, genç nüfusun da kalkınmaya katkı sağlaması için çalışma yapılmasını istedi.CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şöyle devam etti:

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ortadoğu, gsyh, faik öztrak, afgan, mahkeme, kovid-19