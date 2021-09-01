https://tr.sputniknews.com/20210901/chpli-oztunc-mhpnin-oy-orani-cok-dustu-yuzde-7-duzenlemesi-bunun-icin-1048525372.html

CHP'li Öztunç: MHP'nin oy oranı çok düştü, yüzde 7 düzenlemesi bunun için

CHP'li Öztunç: MHP'nin oy oranı çok düştü, yüzde 7 düzenlemesi bunun için

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'seçim barajının yüzde 7 olarak tescillendiği' yönündeki... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T20:47+0300

2021-09-01T20:47+0300

2021-09-01T20:47+0300

politika

chp

türkiye

devlet bahçeli

ali öztunç

seçim barajı

milliyetçi hareket partisi (mhp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/1044074665_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_7bfe6ce94d2b3921bf8fec8dfac31b37.jpg

Cumhuriyet gazetesine konuşan Öztunç "Bu düzenleme MHP ve Bahçeli için yapılıyor. MHP'nin oy oranı çok düştü, o yüzden bu düzenlemeyi istediler. Bizim için fark etmez. Baraj isterlerse 5 olabilir. Biz ittifak olarak iktidara geleceğimiz için kaç yaparlarsa yapsınlar" ifadelerini kullandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir. Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır" açıklaması yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210901/bahceli-cumhur-ittifakinin-baraj-karari-yuzde-7-olarak-tescillenmistir-1048511378.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, türkiye, devlet bahçeli, ali öztunç, seçim barajı, milliyetçi hareket partisi (mhp)