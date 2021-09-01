https://tr.sputniknews.com/20210901/chpli-oztunc-mhpnin-oy-orani-cok-dustu-yuzde-7-duzenlemesi-bunun-icin-1048525372.html
CHP'li Öztunç: MHP'nin oy oranı çok düştü, yüzde 7 düzenlemesi bunun için
CHP'li Öztunç: MHP'nin oy oranı çok düştü, yüzde 7 düzenlemesi bunun için
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'seçim barajının yüzde 7 olarak tescillendiği' yönündeki... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T20:47+0300
2021-09-01T20:47+0300
2021-09-01T20:47+0300
politika
chp
türkiye
devlet bahçeli
ali öztunç
seçim barajı
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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Cumhuriyet gazetesine konuşan Öztunç "Bu düzenleme MHP ve Bahçeli için yapılıyor. MHP'nin oy oranı çok düştü, o yüzden bu düzenlemeyi istediler. Bizim için fark etmez. Baraj isterlerse 5 olabilir. Biz ittifak olarak iktidara geleceğimiz için kaç yaparlarsa yapsınlar" ifadelerini kullandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir. Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır" açıklaması yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210901/bahceli-cumhur-ittifakinin-baraj-karari-yuzde-7-olarak-tescillenmistir-1048511378.html
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chp, türkiye, devlet bahçeli, ali öztunç, seçim barajı, milliyetçi hareket partisi (mhp)
CHP'li Öztunç: MHP'nin oy oranı çok düştü, yüzde 7 düzenlemesi bunun için
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'seçim barajının yüzde 7 olarak tescillendiği' yönündeki açıklaması konusunda, "MHP'nin oy oranı çok düştü, bu düzenleme o yüzden yapılıyor" dedi.
Cumhuriyet gazetesine konuşan Öztunç "Bu düzenleme MHP ve Bahçeli için yapılıyor. MHP'nin oy oranı çok düştü, o yüzden bu düzenlemeyi istediler. Bizim için fark etmez. Baraj isterlerse 5 olabilir. Biz ittifak olarak iktidara geleceğimiz için kaç yaparlarsa yapsınlar" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir. Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır" açıklaması yapmıştı.