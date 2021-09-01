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Çifte cinayet şüphelisi, özel harekatın operasyonu ile yakalandı

Çifte cinayet şüphelisi, özel harekatın operasyonu ile yakalandı

Erzincan'da 1.5 yıldır eşinden ayrı yaşayan Murat Bulut, önce kayınpederi Ali Kurt'u, daha sonra da arıcılık yapan Mustafa Yılmaz'ı av tüfeği ile vurdu. İki... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T18:01+0300

2021-09-01T18:01+0300

2021-09-01T18:03+0300

türkiye

operasyon

polis

erzincan

cinayet

baskın

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Erzincan'ın Çağlayan beldesine bağlı Mertekli Mahallesi'nde 1.5 yıldır eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Murat Bulut, kayınpederi Ali Kurt'u evinde av tüfeğiyle öldürdü. Bulut, aynı silahla daha sonra Pelitli köyünde arıcılık yapan Mustafa Yılmaz'ı da vurdu.2 kişiyi öldüren Murat Bulut, Erzincan'ın Geçit Mahallesi'ndeki evine gitti. İhbar üzerine polis kısa sürede Bulut'un evinin çevresini sarıp, 'teslim ol' çağrısında bulundu.Zaman zaman tüfekle balkona çıkıp bağıran Murat Bulut, yaklaşık 4 saat direndi. Özel harekat polisleri, Erzincan Belediyesi'ne ait itfaiye aracının yangın merdiveniyle 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Murat Bulut'un evine balkondan girdi. Polisler, kısa sürede Bulut'u etkisiz hale getirdi.Binadan dışarı çıkarılan Bulut, polis aracına konularak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yaşamlarını yitiren Kurt ve Yılmaz'ın cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Erzincan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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operasyon, polis, erzincan, cinayet, baskın