https://tr.sputniknews.com/20210901/cumhurbaskani-erdogan-ozbekistan-cumhurbaskani-mirziyoyev-ile-telefonda-gorustu-1048528162.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T22:26+0300

2021-09-01T22:26+0300

2021-09-01T22:26+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

özbekistan

şevket mirziyoyev

görüşme

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladı.Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Taşkent'te ilk büyükelçilik açan ülke olmakla iftihar ettiklerini belirten Erdoğan, bu yıl ayrıca iki ülke arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın da 25. yıl dönümü olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile kurdukları samimi dostluk ve halklar arasındaki kardeşlik bağları temelinde inşa ettikleri stratejik ortaklığın hızla derinleşmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

türkiye

özbekistan

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recep tayyip erdoğan, türkiye, özbekistan, şevket mirziyoyev, görüşme