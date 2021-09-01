TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balıkçılara mesaj
16:35 01.09.2021 (güncellendi: 16:47 01.09.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah’tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yeni balık sezonuyla ilgili açıklama yaptı.
Balıkçılara bereketli bir sezon dileyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah’tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun…"
Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah’tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 1, 2021
Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun… pic.twitter.com/tc1hM9sFNE