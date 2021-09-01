https://tr.sputniknews.com/20210901/cumhurbaskani-erdogandan-balikcilara-mesaj-1048516510.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balıkçılara mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balıkçılara mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah’tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T16:35+0300

2021-09-01T16:35+0300

2021-09-01T16:47+0300

türkiye

sosyal medya

balıkçı

balıkçılık

balık

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yeni balık sezonuyla ilgili açıklama yaptı.Balıkçılara bereketli bir sezon dileyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

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sosyal medya, balıkçı, balıkçılık, balık