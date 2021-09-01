https://tr.sputniknews.com/20210901/dagcilik-firmasinda-egitmen-kadindan-patron-hakkinda-suc-duyurusu-sarhos-edip-tecavuz-etti--1048500590.html

Dağcılık firmasında eğitmen kadından patron hakkında suç duyurusu: 'Sarhoş edip tecavüz etti'

Dağcılık firmasında eğitmen kadından patron hakkında suç duyurusu: 'Sarhoş edip tecavüz etti'

Endüstriyel dağcılık firmasında eğitmenlik yapan Funda T., patronu Kemal A.’nın kendisini ısrarla sarhoş edip sonra da tecavüz ettiğini iddia ederek suç... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T09:47+0300

2021-09-01T09:47+0300

2021-09-01T09:47+0300

türkiye

istanbul

tecavüz

esenyurt

sarhoş

dağcılık

firma

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İstanbul Esenyurt’taki bir endüstriyel dağcılık firmasında 4 aydır yardımcı eğitmen olarak çalışan 30 yaşındaki Funda T. , 5 Haziran’daki sınavlarda uzman sertifikası almaya hak kazandı. Kendi iddiasına göre, her sınav sonrası iş yerinde yapılan kutlamaya alkol kullanmadığı için katılmak istemeyen Funda T.’ye 40 yaşındaki patronu Kemal A. ısrarcı oldu.‘Seni eve götüreceğim’ diyerek, ofise götürdüKutlamaya katılan Funda T. burada biraz alkol aldı. Sarhoş olan kadın, eve gitmek isteyince Kemal A. yolda da Funda T.’ye içki içirmeye devam etti. Funda T. artık ayakta duramayacak hale gelince Kemal A., “Seni eve götüreceğim” diyerek onu otomobiline bindirdi ancak Esenyurt’taki ofislerine götürdü.Hürriyet’ten Burcu Purtul Uçar’ın haberine göre kadını eğitim alanındaki minderlere sürükledi. İddiaya göre kendisini savunamayacak durumda olan genç kadına tecavüz etti. Funda T. avukatı aracılığıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na Kemal A. hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan suç duyurusunda bulundu.‘Burası Türkiye dava açsan da bir şey olmaz’ demişlerFunda T. yaşadığı travmayı şöyle anlattı:“Olay sonrası patronumun kardeşi olan erkek arkadaşıma olayı anlatmak için iş yerime gittim. Patronum bana, ‘Niye soğuk davranıyorsun ki Vegas’ta olan Vegas’ta kalır’ dedi. Kendimi suçlamaya başlamıştım. ‘Niye içtin’ deyip duruyordum. Bir arkadaşım bana bunun bir tecavüz olduğunu ve suç duyurusunda bulunmam gerektiğini söyledi. İzmir’de firmanın merkezine gidip diğer patronlara yaşananları anlattım. ‘Burası Türkiye dava açsan da bir şey olmaz’ dediler. İstifamı verip çıktım. Bu adam bunu başka bir kadına da yapabilir. Tek istediğim cezalandırılması.”

türkiye

istanbul

esenyurt

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istanbul, tecavüz, esenyurt, sarhoş, dağcılık, firma