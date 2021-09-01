https://tr.sputniknews.com/20210901/deri-konfeksiyonculari-dernegi-baskani-gozmen-deride-siparis-var-calisacak-eleman-yok-1048504931.html

Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gözmen: Deride sipariş var, çalışacak eleman yok

Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gözmen: Deride sipariş var, çalışacak eleman yok

İhracatta Rusya başta olmak üzere atağa kalkan Türk deri konfeksiyon sektörü, bu kez de üretime takıldı. Fabrikalarda çalıştıracak eleman bulamayan ihracatçı... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T12:12+0300

2021-09-01T12:12+0300

2021-09-01T12:12+0300

ekonomi

rusya

türkiye

ithalat

işçi

çalışan

deri

eleman

ihracat

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Türk deri ve konfeksiyon sektörünün en büyük pazarını Rusya oluşturuyor. Dünya gazetesinden İmam Güneş'in haberine göre; geçen yıl Rusya'ya yapılan 25 milyon dolarlık deri ihracatında bu yılki hedef 50 milyon dolara çıkmak. Yılda iki kez Antalya'da düzenlenen Leather & Fur fuarıyla ivme kazanan deri konfeksiyon sektörü, Rusya'da gerçekleşen Collection Premiere Moscow (CPM) fuarıyla da hem alıcılarla olan ilişkilerini canlı tutuyor hem de başka ülkelerin ürünlerini yerinde görüyor. Kapılarını dün açan CPM fuarına, sektörden 29 Türk şirketi katıldı.‘Üretimde sıkıntı yaşıyoruz’Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, fuara Almanya, İtalya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerden katılım olduğunu söyledi. Sektör olarak ihracatta en büyük rakiplerinin Çin, Pakistan ve Hindistan olduğunu söyleyen Gözmen, Avrupa’daki markaların Çin, Pakistan ya da Hindistan yerine Türkiye'ye geldiğine dikkat çekti. Fiyatın tek etken olmadığına vurgu yapan Gözmen, şu bilgileri verdi: ‘İhracat dört kat artabilir’Sektörün, üretim gücündeki en büyük engelinin çalışan sorunu olduğunun altını çizen Gözmen, şu açıklamalarda bulundu: ‘Sorun çözülmezse 2 yıl sonra iflaslar başlar’Eleman sıkıntısının sektörün en önemli problemi olduğundan bahseden Derma Deri Sahibi İbrahim Aydoğan, "Mesleki eğitimler ilköğretimden başlamalı. Uygulamalı eğitim yapılmalı" diye konuştu. Eleman problemi nedeniyle aldıkları siparişleri zamanında teslim edemediklerini belirten Mefi Deri Sahibi Fikret Arda ise, "Antalya fuarında aldığımız siparişleri bile yetiştiremiyoruz. Müşterileri oyalamak durumunda kalıyoruz. 6 bin lira maaş çalışana yetmiyor. Onların istediği fiyatı versek işçilik artar, malı satamayız. Bu gidişle 2 yıl sonra sektör krize girer. Firmaların çoğu batar" dedi.Uzakdoğu alternatif pazar olduFuarda görüştüğümüz Türk firmaları, Rusya’nın artık iç pazar gibi olduğunu, alternatif olarak Uzakdoğu’ya odaklandıklarını söylediler. Bir önceki CPM fuarının beklentilerin üzerinde geçtiğini söyleyen Modessan GLR Firma Sahibi Ahmet Güler, "Bu fuarda da beklentilerimiz aynı. Siparişler akıyor. Pandemiye rağmen sektörde hareketlilik var. Çin ve Güney Kore ile iyi çalışmalarımız pandemiye takıldı. Şangay'da Mart ayında olacak fuar, sektörümüze çok katkı sağlayacak" dedi. İhracatta yüzde 50 Rusya'ya çalıştıklarını kaydeden Albertini Firma Sahibi İdris Demir de, Avrupa ülkeleri ve ABD'ye de ihracat yaptıklarını kaydetti. Demir, "Hem politik nedenler hem de Çin'in üretimi yavaşlatması ABD pazarında bize fırsat yarattı. Kore ve Japonya da hedefimizde" dedi.

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rusya, türkiye, ithalat, işçi, çalışan, deri, eleman, ihracat