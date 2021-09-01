Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210901/deri-konfeksiyonculari-dernegi-baskani-gozmen-deride-siparis-var-calisacak-eleman-yok-1048504931.html
Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gözmen: Deride sipariş var, çalışacak eleman yok
Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gözmen: Deride sipariş var, çalışacak eleman yok
İhracatta Rusya başta olmak üzere atağa kalkan Türk deri konfeksiyon sektörü, bu kez de üretime takıldı. Fabrikalarda çalıştıracak eleman bulamayan ihracatçı... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T12:12+0300
2021-09-01T12:12+0300
ekonomi
rusya
türkiye
ithalat
işçi
çalışan
deri
eleman
ihracat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048504597_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_09c4d160a4551400a744ce74715788bc.jpg
Türk deri ve konfeksiyon sektörünün en büyük pazarını Rusya oluşturuyor. Dünya gazetesinden İmam Güneş'in haberine göre; geçen yıl Rusya'ya yapılan 25 milyon dolarlık deri ihracatında bu yılki hedef 50 milyon dolara çıkmak. Yılda iki kez Antalya'da düzenlenen Leather &amp; Fur fuarıyla ivme kazanan deri konfeksiyon sektörü, Rusya'da gerçekleşen Collection Premiere Moscow (CPM) fuarıyla da hem alıcılarla olan ilişkilerini canlı tutuyor hem de başka ülkelerin ürünlerini yerinde görüyor. Kapılarını dün açan CPM fuarına, sektörden 29 Türk şirketi katıldı.‘Üretimde sıkıntı yaşıyoruz’Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, fuara Almanya, İtalya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerden katılım olduğunu söyledi. Sektör olarak ihracatta en büyük rakiplerinin Çin, Pakistan ve Hindistan olduğunu söyleyen Gözmen, Avrupa’daki markaların Çin, Pakistan ya da Hindistan yerine Türkiye'ye geldiğine dikkat çekti. Fiyatın tek etken olmadığına vurgu yapan Gözmen, şu bilgileri verdi: ‘İhracat dört kat artabilir’Sektörün, üretim gücündeki en büyük engelinin çalışan sorunu olduğunun altını çizen Gözmen, şu açıklamalarda bulundu: ‘Sorun çözülmezse 2 yıl sonra iflaslar başlar’Eleman sıkıntısının sektörün en önemli problemi olduğundan bahseden Derma Deri Sahibi İbrahim Aydoğan, "Mesleki eğitimler ilköğretimden başlamalı. Uygulamalı eğitim yapılmalı" diye konuştu. Eleman problemi nedeniyle aldıkları siparişleri zamanında teslim edemediklerini belirten Mefi Deri Sahibi Fikret Arda ise, "Antalya fuarında aldığımız siparişleri bile yetiştiremiyoruz. Müşterileri oyalamak durumunda kalıyoruz. 6 bin lira maaş çalışana yetmiyor. Onların istediği fiyatı versek işçilik artar, malı satamayız. Bu gidişle 2 yıl sonra sektör krize girer. Firmaların çoğu batar" dedi.Uzakdoğu alternatif pazar olduFuarda görüştüğümüz Türk firmaları, Rusya’nın artık iç pazar gibi olduğunu, alternatif olarak Uzakdoğu’ya odaklandıklarını söylediler. Bir önceki CPM fuarının beklentilerin üzerinde geçtiğini söyleyen Modessan GLR Firma Sahibi Ahmet Güler, "Bu fuarda da beklentilerimiz aynı. Siparişler akıyor. Pandemiye rağmen sektörde hareketlilik var. Çin ve Güney Kore ile iyi çalışmalarımız pandemiye takıldı. Şangay'da Mart ayında olacak fuar, sektörümüze çok katkı sağlayacak" dedi. İhracatta yüzde 50 Rusya'ya çalıştıklarını kaydeden Albertini Firma Sahibi İdris Demir de, Avrupa ülkeleri ve ABD'ye de ihracat yaptıklarını kaydetti. Demir, "Hem politik nedenler hem de Çin'in üretimi yavaşlatması ABD pazarında bize fırsat yarattı. Kore ve Japonya da hedefimizde" dedi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048504597_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ac88173fe9c80b043e61fc0f5e10d506.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, ithalat, işçi, çalışan, deri, eleman, ihracat

Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gözmen: Deride sipariş var, çalışacak eleman yok

12:12 01.09.2021
© AADeri sektöründe çalışanlar
Deri sektöründe çalışanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA
Abone ol
İhracatta Rusya başta olmak üzere atağa kalkan Türk deri konfeksiyon sektörü, bu kez de üretime takıldı. Fabrikalarda çalıştıracak eleman bulamayan ihracatçı firmalar, gelen siparişleri zamanında teslim edemiyor, yeni siparişleri de kaçırıyor. Sektör temsilcileri, “Sorun çözülmezse iki yıl içinde iflaslar başlar” dedi.
Türk deri ve konfeksiyon sektörünün en büyük pazarını Rusya oluşturuyor. Dünya gazetesinden İmam Güneş'in haberine göre; geçen yıl Rusya'ya yapılan 25 milyon dolarlık deri ihracatında bu yılki hedef 50 milyon dolara çıkmak. Yılda iki kez Antalya'da düzenlenen Leather & Fur fuarıyla ivme kazanan deri konfeksiyon sektörü, Rusya'da gerçekleşen Collection Premiere Moscow (CPM) fuarıyla da hem alıcılarla olan ilişkilerini canlı tutuyor hem de başka ülkelerin ürünlerini yerinde görüyor. Kapılarını dün açan CPM fuarına, sektörden 29 Türk şirketi katıldı.

‘Üretimde sıkıntı yaşıyoruz’

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, fuara Almanya, İtalya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerden katılım olduğunu söyledi. Sektör olarak ihracatta en büyük rakiplerinin Çin, Pakistan ve Hindistan olduğunu söyleyen Gözmen, Avrupa’daki markaların Çin, Pakistan ya da Hindistan yerine Türkiye'ye geldiğine dikkat çekti. Fiyatın tek etken olmadığına vurgu yapan Gözmen, şu bilgileri verdi:
"Rakip ülkelere yakın bir fiyat olsa bile burada belirleyici olan kalite, hizmet ve servis. Pandemiden sonra özellikle Çin, Hindistan ve Pakistan’a giden Avrupalı firmalar şu anda yavaş yavaş Türkiye’ye gelmeye başlıyorlar. Dünya devleri Türkiye’ye gelmek istiyor. Bu aşamada maalesef üretimden dolayı sıkıntı yaşıyoruz."

‘İhracat dört kat artabilir’

Sektörün, üretim gücündeki en büyük engelinin çalışan sorunu olduğunun altını çizen Gözmen, şu açıklamalarda bulundu:
"Ara eleman neredeyse yok. Herkes masa başı iş istiyor. Emeklilere kalmış durumdayız. Çalışanların yaş ortalaması 45 ve üzeri. Yaptığımız fuarların da etkisiyle aldığımız siparişler arttı. Ancak siparişleri üretim gücündeki eksiklik nedeniyle karşılayamıyoruz. İstihdam sorunu yaşamasaydık, kapasitelerimizi artırabilirdik. Böylece ihracatımızın 4 katına ulaşabilirdik. "

‘Sorun çözülmezse 2 yıl sonra iflaslar başlar’

Eleman sıkıntısının sektörün en önemli problemi olduğundan bahseden Derma Deri Sahibi İbrahim Aydoğan, "Mesleki eğitimler ilköğretimden başlamalı. Uygulamalı eğitim yapılmalı" diye konuştu. Eleman problemi nedeniyle aldıkları siparişleri zamanında teslim edemediklerini belirten Mefi Deri Sahibi Fikret Arda ise, "Antalya fuarında aldığımız siparişleri bile yetiştiremiyoruz. Müşterileri oyalamak durumunda kalıyoruz. 6 bin lira maaş çalışana yetmiyor. Onların istediği fiyatı versek işçilik artar, malı satamayız. Bu gidişle 2 yıl sonra sektör krize girer. Firmaların çoğu batar" dedi.

Uzakdoğu alternatif pazar oldu

Fuarda görüştüğümüz Türk firmaları, Rusya’nın artık iç pazar gibi olduğunu, alternatif olarak Uzakdoğu’ya odaklandıklarını söylediler. Bir önceki CPM fuarının beklentilerin üzerinde geçtiğini söyleyen Modessan GLR Firma Sahibi Ahmet Güler, "Bu fuarda da beklentilerimiz aynı. Siparişler akıyor. Pandemiye rağmen sektörde hareketlilik var. Çin ve Güney Kore ile iyi çalışmalarımız pandemiye takıldı. Şangay'da Mart ayında olacak fuar, sektörümüze çok katkı sağlayacak" dedi. İhracatta yüzde 50 Rusya'ya çalıştıklarını kaydeden Albertini Firma Sahibi İdris Demir de, Avrupa ülkeleri ve ABD'ye de ihracat yaptıklarını kaydetti. Demir, "Hem politik nedenler hem de Çin'in üretimi yavaşlatması ABD pazarında bize fırsat yarattı. Kore ve Japonya da hedefimizde" dedi.
500000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:48Trabzon’da üç kızını öldüren imamın ilk ifadesi ortaya çıktı
12:46Fiyatlar 4 katına çıktı: Kira zammında şampiyon olan semt belli oldu
12:44Papa, 'Merkel'den alıntı' diyerek Putin'in 'Batı'nın demokrasi dayatmasına' dair ikazını tekrarladı
12:41DSÖ'den ‘Mu Varyantı’ uyarısı: Aşılara karşı dirençli olabilir
12:37Opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
12:25İtalya'da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde çıkarılan 'Yeşil Geçiş belgesinin' kapsamı genişletildi
12:23İki çocuk açık bagajda yolculuk yaptı
12:17Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
12:12Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gözmen: Deride sipariş var, çalışacak eleman yok
12:10Leylekler 10 gün erken göç etti: Uzmanlardan 'Kış çok sert geçecek' uyarısı
12:08Afganistan gazisi emekli albay: SSCB'nin çekilme süreci organizeydi, ABD ise kaos yarattı
11:57Kravatlı simitçi: Sıcak havada takım elbise çok terletse de şıklığımdan taviz vermiyorum
11:55Bakan Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor
11:47HDP'li Sürücü, Said Nursi'nin kaldığı odanın müzeye çevirilmesini istedi
11:46İstanbul'da rekor su tüketimi
11:42Bakan Kasapoğlu, Türkiye TS Basketbol Milli Takımı'yla konuştu: Sizinle gurur duymaya devam edeceğiz
11:27Milli Savunma Bakanı Akar: Bizim tek amacımız halkımızın güvenliği
11:25Google, çalışanları için evden çalışma seçeneğini bir yıl uzattı
11:18Bakan Gül'den yeni adli yıl mesajı
11:01İstanbul'da kara sinek artışı: 'İlaca dirençli olanlar çıkabilir'