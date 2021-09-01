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https://tr.sputniknews.com/20210901/diego-rossinin-fenerbahceye-transferi-aciklandi-1048528520.html
Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye transferi açıklandı
Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye transferi açıklandı
Los Angeles FC, Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T22:41+0300
2021-09-01T22:41+0300
2021-09-01T22:41+0300
yaşam
fenerbahçe
transfer
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MLS ekibi Los Angeles FC, Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.Sarı-Lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, önceki gün İstanbul'a gelmişti.23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon ABD ekibi Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol attı.
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Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, transfer
Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye transferi açıklandı
Los Angeles FC, Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı
MLS ekibi Los Angeles FC, Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-Lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, önceki gün İstanbul'a gelmişti.
23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon
ABD ekibi Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol attı.