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Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye transferi açıklandı
Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye transferi açıklandı
Los Angeles FC, Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T22:41+0300
2021-09-01T22:41+0300
yaşam
fenerbahçe
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MLS ekibi Los Angeles FC, Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.Sarı-Lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, önceki gün İstanbul'a gelmişti.23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon ABD ekibi Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol attı.
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fenerbahçe, transfer

Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye transferi açıklandı

22:41 01.09.2021
© FlickrFenerbahçe - bayrak
Fenerbahçe - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© Flickr
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Los Angeles FC, Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı
MLS ekibi Los Angeles FC, Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-Lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, önceki gün İstanbul'a gelmişti.
23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon ABD ekibi Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol attı.
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