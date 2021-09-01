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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da 'Filenin Sultanları' ile buluştu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da 'Filenin Sultanları' ile buluştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad'da Kadın Voleybol Milli Takımı'yla bir araya geldi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T23:57+0300
2021-09-01T23:57+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
türkiye a milli kadın voleybol takımı
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Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Önünüzde kupalar, arkanızda milyonlar var! Belgrad’daki yarı final öncesi Filenin Sultanları’yla buluştuk. 84 milyonun yüreğindeki heyecanı kendilerine ilettik." ifadelerini kullandı.CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda hiç maç kaybetmeden yarı finale çıkan Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak.Maç, 3 Eylül'de Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak. Bu maçın galibi, aynı gün oynanacak İtalya-Hollanda maçının galibiyle 4 Eylül'de final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
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mevlüt çavuşoğlu, türkiye a milli kadın voleybol takımı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da 'Filenin Sultanları' ile buluştu

23:57 01.09.2021
© Fotoğraf : Mevlüt Çavuşoğlu / TwitterMevlüt Çavuşoğlu, voleybol
Mevlüt Çavuşoğlu, voleybol - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© Fotoğraf : Mevlüt Çavuşoğlu / Twitter
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad'da Kadın Voleybol Milli Takımı'yla bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Önünüzde kupalar, arkanızda milyonlar var! Belgrad’daki yarı final öncesi Filenin Sultanları’yla buluştuk. 84 milyonun yüreğindeki heyecanı kendilerine ilettik." ifadelerini kullandı.
CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda hiç maç kaybetmeden yarı finale çıkan Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak.
Maç, 3 Eylül'de Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak. Bu maçın galibi, aynı gün oynanacak İtalya-Hollanda maçının galibiyle 4 Eylül'de final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
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