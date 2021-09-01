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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile BAE'li mevkidaşı Nahyan telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile BAE'li mevkidaşı Nahyan telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T09:29+0300
2021-09-01T09:29+0300
türkiye
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri bakanlığı
şeyh abdullah bin zayid al nahyan
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile BAE'li mevkidaşı Nahyan'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.
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türkiye, mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı, şeyh abdullah bin zayid al nahyan

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile BAE'li mevkidaşı Nahyan telefonda görüştü

09:29 01.09.2021
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile BAE'li mevkidaşı Nahyan'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.
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