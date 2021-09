Dr. Faruk Şen: Ankara, ABD ve AB'nin Afgan sığınmacıları Türkiye'ye yönlendirme çabalarına kanmamalı

“ABD 20 yıl Afganistan'da her türlü sertliği gösterdi. Güya Afganistan’a yardım edecekti. Yanına da NATO’yu aldı, fakat sıkıyı görünce Biden, Afganistan’daki bütün askerlerini zamanından önce çektiği gibi kendilerine yardım eden Afganları da Türkiye’ye yönlendirme çabasına girişti. Herkesin merak ettiği son NATO zirvesindeki Erdoğan-Biden görüşmesinde Dışişleri Bakanlığı adına hiç protokol tutan olmadı. Eski bir milletvekilinin kızı tercüme etti. Acaba Türkiye, Afganistan konusunda ABD’ye bir söz verdi mi? ABD 1 milyon kişiyi Türkiye’ye getirip içinde kendisinin borçlu olduğu veya işine yarayanları ABD’ye getirip diğerlerini Türkiye’de asker olarak mı tutacak? Bunlar tartışılan konular. Türk hükümeti sadece 300 bin Afgan bulunduğu açıklaması doğru olsa da bu sayı az değil. Biz Suriye’den çok akılsız bir şekilde 5 milyon 400 bin kişiyi aldık. Sınırlarımızdaki mayınları kaldırdık. Suriyelilere her türlü parayı harcıyoruz. Bizim fakir ülkemiz ki altı yıl evvel 10 bin dolar olan ulusal gelir şimdi 7 bin dolar. Şimdi Türkiye’nin yeni gelenlere bakacak durumu kalmadı. Avrupa Birliği, 80 milyar dolar harcadığımız Suriyeli sığınmacılar için vere vere 6 milyar euro verdi. 10 yılda bu kadar kişinin Türkiye’deki maliyetleri az bir para değil. Burada hakikaten gelip yiyip içip, her türlü sağlık hizmetini alıyorlar. Sonra Türkiye bir akılsızlık etti. Bu 6 milyar Euro, 2016-17 yılları içindi, 2018’den bugüne kadar daha para istemedik ki. O Türkiye’nin hakkı, zira ön protokolde var. Her yıl gelişmeler tartışılacak ve yeni ekler yapılacak diye. Şimdi aynı AB ülkeleri, Türkiye’ye Afgan sığınmacıları da alırsa, para vermeye hazır olduklarını belirtmeleri insanın gözünü boyamaktır, kanmamak lazım. Zaten Ömer Çelik akıllı bir çıkış yaptı, ‘Artık bizim tek bir mülteci alacak yok’ dedi.”