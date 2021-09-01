https://tr.sputniknews.com/20210901/egitim-bir-senden-kaos-uyarisi-1048517631.html

Eğitim Bir-Sen’den ‘kaos’ uyarısı

Eğitim Bir-Sen’den ‘kaos’ uyarısı

Yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra eğitim öğretim yüz yüze olarak başladı. Birinci sınıfların ardından 6 Eylül’de tüm sınıflar okula gidecek. Okullar için... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T17:39+0300

2021-09-01T17:39+0300

2021-09-01T17:39+0300

türkiye

eğitim

okul

öğretmen

öğrenci

veli

kantin

okul servisi

aşı

koronavirüs

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Koronavirüs önlemleri kapsamında okullarda yaklaşık bir buçuk yıldır gerçekleştirilemeyen yüz yüze eğitim birinci sınıfların okula gitmesi ile başladı. Birinci sınıfların ardından 6 Eylül’de tüm sınıflar ders başı yapacak. Okullarda güvenli eğitim için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine ise bir dizi önlem alındı. Eğitimciler bazı önlemlerin uygulanmasında yaşanabilecek sıkıntılara dikkat çekti.Bilim Kurulu’nun tavsiyesi kapsamında, İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine PCR testi konulu bir genelge gönderdi. Genelgeye göre başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek. PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.‘Okul yöneticileri endişeli’Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi bu durumun okul yönetimlerine ek bir sorumluluk getireceğini ifade ederek, okullarda kaos yaşanmasından endişe ettiklerini ifade etti. Alınan önlemleri Sputnik’e değerlendiren Selvi şunları söyledi:‘PCR nasıl uygulanacak?’PCR testinin zorunlu olmasına dikkat çeken Selvi okullarda yaşanabilecekler hakkında da şu değerlendirmelerde bulundu:‘Öğretmenlerin çoğu aşı oldu’Sağlık Bilim Kurulu’nun kararının eğitim ve öğretimi etkilememesi gerektiğini de vurgulayan Selvi “Biz öğretmenlerin öncelikli aşılanmasıyla ilgili önerilerimiz söylemiştik. Arkadaşlarımızın çok önemli bir kısmı aşı oldu. Biz kendimizde hem aşı olduk hem de pek çok defa PCR testinden geçtik. Bunlar gönüllü olarak yaptırdık. Sağlık Bilim Kurulu bütün ülkenin ekonomisinin, eğitimin ana belirleyicisi olmamalı. Burada önerilerini ortaya koymalı kurullar buradan gerekli önlemleri almalı. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bütün hazırlığını yapmış durumda” ifadesini kullandı.

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Osman Nuri Cerit https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

eğitim, okul, öğretmen, öğrenci, veli, kantin, okul servisi, aşı, koronavirüs, pcr, yüz yüze eğitim