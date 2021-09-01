https://tr.sputniknews.com/20210901/eski-masterchef-yarismacisi-murat-ozdemir-hakkinda-rusvet-ve-hakaretten-adli-islem-baslatildi-1048513175.html
Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir hakkında rüşvet ve hakaretten adli işlem başlatıldı
Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir hakkında rüşvet ve hakaretten adli işlem başlatıldı
Bir televizyon programındaki yarışmadan diskalifiye edilmesiyle tanınan Murat Özdemir hakkında, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında jandarmaya 'hakaret'... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T15:39+0300
2021-09-01T15:39+0300
2021-09-01T15:39+0300
türkiye
istanbul
türkiye
polis
murat özdemir
jandarma
adli işlem
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Bir televizyon programından diskalifiye edilen ve evinde beslediği papağana eziyet ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir'in, dün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, polis ve jandarmaya küfrettiğini iddia eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine adrese gelen polis, Murat Özdemir’e ulaşamadı. Ekipler, Özdemir’in aracını kaldırım üzerinde park halinde görüp, durumu trafik ekiplerine bildirdi. Hatalı park edilen araç çekiciyle kaldırılmak istendi. Bu sırada aracının yanına gelen Özdemir'e, çekici personeli, polis memurlarının talebi üzerine aracı çektiklerini söyledi. Özdemir ise "Yemişim memurunu" diyerek çekici personeline para teklifinde bulundu. Özdemir, bu sırada olay yerindeki polise de direndi ve ayrıca polislere cebinden para çıkarıp, "Alın paranızı" dedi.Adli işlem başlatıldıOlay yerindeki görevli komiser, "Al paranı cebine koy. Senin paran hiç kimseye lazım değil. 'Yemişim memurunu' diye konuşma. Hadsizlik yapma. Devletin memuruna hakaret edemezsin sen. Aracını çektirmeyeceğim ama haddini bilerek konuş. Devletin bu kadar adamı seninle uğraşıyor burada. Sen kimsin de seninle uğraşacak" diye ikaz etti. Özdemir, hakkındaki şikayet üzerine ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.Murat Özdemir, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Özdemir hakkında, sosyal medyada yaptığı canlı yayında jandarmaya küfrettiği iddiasıyla 'Hakaret', aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği için 'Rüşvet teklif etmek ve hakaret' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Özdemir'e maske takmamaktan idari işlem, ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem yapıldı.
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istanbul, türkiye, polis, murat özdemir, jandarma, adli işlem
Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir hakkında rüşvet ve hakaretten adli işlem başlatıldı
Bir televizyon programındaki yarışmadan diskalifiye edilmesiyle tanınan Murat Özdemir hakkında, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında jandarmaya 'hakaret', aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.
Bir televizyon programından diskalifiye edilen ve evinde beslediği papağana eziyet ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir'in, dün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, polis ve jandarmaya küfrettiğini
iddia eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine adrese gelen polis, Murat Özdemir’e
ulaşamadı. Ekipler, Özdemir’in aracını kaldırım üzerinde park halinde görüp, durumu trafik ekiplerine
bildirdi. Hatalı park edilen araç çekiciyle kaldırılmak istendi. Bu sırada aracının yanına gelen Özdemir'e, çekici personeli, polis memurlarının talebi üzerine aracı çektiklerini söyledi. Özdemir ise "Yemişim memurunu
" diyerek çekici personeline para teklifinde bulundu. Özdemir, bu sırada olay yerindeki polise de direndi
ve ayrıca polislere cebinden para çıkarıp, "Alın paranızı
" dedi.
Adli işlem başlatıldı
Olay yerindeki görevli komiser, "Al paranı cebine koy. Senin paran hiç kimseye lazım değil. 'Yemişim memurunu' diye konuşma. Hadsizlik yapma. Devletin memuruna hakaret edemezsin sen. Aracını çektirmeyeceğim ama haddini bilerek konuş. Devletin bu kadar adamı seninle uğraşıyor burada. Sen kimsin de seninle uğraşacak" diye ikaz etti. Özdemir, hakkındaki şikayet üzerine ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.
Murat Özdemir, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Özdemir hakkında, sosyal medyada yaptığı canlı yayında jandarmaya küfrettiği iddiasıyla 'Hakaret', aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği için 'Rüşvet teklif etmek ve hakaret' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Özdemir'e maske takmamaktan idari işlem, ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem yapıldı.