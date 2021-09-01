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https://tr.sputniknews.com/20210901/fenerbahce-arjantinli-futbolcu-perotti-ile-yollarini-ayirdi-1048524600.html
Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Perotti ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Perotti ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Kulübü, Arjantinli futbolcu Diego Perotti'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T20:28+0300
2021-09-01T20:28+0300
2021-09-01T20:28+0300
yaşam
fenerbahçe
futbol
açıklama
sözleşme
transfer
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan Perotti'nin sözleşmesinin feshine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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fenerbahçe, futbol, açıklama, sözleşme, transfer
Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Perotti ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Kulübü, Arjantinli futbolcu Diego Perotti'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan Perotti'nin sözleşmesinin feshine ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada,
"Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.