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https://tr.sputniknews.com/20210901/fenerbahce-tanzanyali-futbolcu-samattayi-royal-antwerpe-kiraladi-1048496465.html
Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Samatta'yı, Royal Antwerp'e kiraladı
Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Samatta'yı, Royal Antwerp'e kiraladı
Belçika ekibi Royal Antwerp, Fenerbahçe'nin Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Ally Samatta'yı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T02:24+0300
2021-09-01T02:24+0300
2021-09-01T02:24+0300
yaşam
fenerbahçe
transfer
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Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki santrforun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla transfer edildiği belirtildi.Fenerbahçe'nin geçen sezon başında İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Samatta, sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. Tanzanyalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.
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fenerbahçe, transfer
Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Samatta'yı, Royal Antwerp'e kiraladı
Belçika ekibi Royal Antwerp, Fenerbahçe'nin Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Ally Samatta'yı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada,
28 yaşındaki santrforun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla transfer edildiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin geçen sezon başında İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Samatta, sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı.
Tanzanyalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı
33 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.