https://tr.sputniknews.com/20210901/fenerbahce-tanzanyali-futbolcu-samattayi-royal-antwerpe-kiraladi-1048496465.html

Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Samatta'yı, Royal Antwerp'e kiraladı

Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Samatta'yı, Royal Antwerp'e kiraladı

Belçika ekibi Royal Antwerp, Fenerbahçe'nin Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Ally Samatta'yı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T02:24+0300

2021-09-01T02:24+0300

2021-09-01T02:24+0300

yaşam

fenerbahçe

transfer

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Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki santrforun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla transfer edildiği belirtildi.Fenerbahçe'nin geçen sezon başında İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Samatta, sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. Tanzanyalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fenerbahçe, transfer