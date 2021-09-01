Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de Samatta'nın ardından bir ayrılık daha gerçekleşti. Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, Belçika Ligi ekiplerinden K. Beerschot V.A.'a kiralandı.Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika’nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz" ifadesi yer aldı.25 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023'te bitiyor.Sarı-lacivertli takımın geçen sezon başında kadrosuna kattığı Lemos, tüm kulvarlarda 10 maçta görev yapmıştı.
Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un K. Beerschot V.A. takımına kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe'de Samatta'nın ardından bir ayrılık daha gerçekleşti. Uruguaylı stoper MauricioLemos, Belçika Ligi ekiplerinden K. Beerschot V.A.'a kiralandı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika’nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz" ifadesi yer aldı.
25 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023'te bitiyor.
Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı
Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika’nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır.