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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un K. Beerschot V.A. takımına kiralandığını açıkladı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T12:17+0300
2021-09-01T12:17+0300
yaşam
fenerbahçe
transfer
kiralama
mauricio lemos
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Fenerbahçe'de Samatta'nın ardından bir ayrılık daha gerçekleşti. Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, Belçika Ligi ekiplerinden K. Beerschot V.A.'a kiralandı.Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika’nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz" ifadesi yer aldı.25 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023'te bitiyor.Sarı-lacivertli takımın geçen sezon başında kadrosuna kattığı Lemos, tüm kulvarlarda 10 maçta görev yapmıştı.
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fenerbahçe, transfer, kiralama, mauricio lemos

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

12:17 01.09.2021
© FlickrFenerbahçe - bayrak
Fenerbahçe - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© Flickr
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Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un K. Beerschot V.A. takımına kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe'de Samatta'nın ardından bir ayrılık daha gerçekleşti. Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, Belçika Ligi ekiplerinden K. Beerschot V.A.'a kiralandı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika’nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz" ifadesi yer aldı.
25 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023'te bitiyor.
Sarı-lacivertli takımın geçen sezon başında kadrosuna kattığı Lemos, tüm kulvarlarda 10 maçta görev yapmıştı.
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