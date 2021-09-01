https://tr.sputniknews.com/20210901/fenerbahcede-bir-ayrilik-daha-1048505267.html

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un K. Beerschot V.A. takımına kiralandığını açıkladı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T12:17+0300

2021-09-01T12:17+0300

2021-09-01T12:17+0300

yaşam

fenerbahçe

transfer

kiralama

mauricio lemos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048476386_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_e0a0e5516645d72631b8192440da132a.jpg

Fenerbahçe'de Samatta'nın ardından bir ayrılık daha gerçekleşti. Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, Belçika Ligi ekiplerinden K. Beerschot V.A.'a kiralandı.Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika’nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz" ifadesi yer aldı.25 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023'te bitiyor.Sarı-lacivertli takımın geçen sezon başında kadrosuna kattığı Lemos, tüm kulvarlarda 10 maçta görev yapmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fenerbahçe, transfer, kiralama, mauricio lemos