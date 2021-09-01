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https://tr.sputniknews.com/20210901/formula-1-pilotu-raikkonen-sezon-sonunda-emekli-oluyor-1048526318.html
Formula 1 pilotu Raikkonen, sezon sonunda emekli oluyor
Formula 1 pilotu Raikkonen, sezon sonunda emekli oluyor
Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen sezon sonunda kariyerini noktalayacak. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T21:32+0300
2021-09-01T21:32+0300
2021-09-01T21:32+0300
yaşam
formula 1
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turnuva
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Formula 1'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 41 yaşındaki deneyimli pilotun sezon sonunda emekli olacağı duyuruldu.344 kezle Formula 1 tarihinin en çok yarış gören sporcusu olan Raikkonen, 2007 yılında Ferrari ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.Kariyerinde 18 kez pole pozisyonu kazanan Fin pilot, 21'i birincilik olmak üzere 103 kez podyuma çıktı.
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formula 1, pilot, emekli, yarış, turnuva
Formula 1 pilotu Raikkonen, sezon sonunda emekli oluyor
Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen sezon sonunda kariyerini noktalayacak.
Formula 1'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 41 yaşındaki deneyimli pilotun sezon sonunda emekli olacağı duyuruldu.
344 kezle Formula 1 tarihinin en çok yarış gören sporcusu olan Raikkonen, 2007 yılında Ferrari ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Kariyerinde 18 kez pole pozisyonu kazanan Fin pilot, 21'i birincilik olmak üzere 103 kez podyuma çıktı.