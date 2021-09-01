https://tr.sputniknews.com/20210901/formula-1-pilotu-raikkonen-sezon-sonunda-emekli-oluyor-1048526318.html

Formula 1 pilotu Raikkonen, sezon sonunda emekli oluyor

Formula 1 pilotu Raikkonen, sezon sonunda emekli oluyor

Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen sezon sonunda kariyerini noktalayacak. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T21:32+0300

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yaşam

formula 1

pilot

emekli

yarış

turnuva

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Formula 1'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 41 yaşındaki deneyimli pilotun sezon sonunda emekli olacağı duyuruldu.344 kezle Formula 1 tarihinin en çok yarış gören sporcusu olan Raikkonen, 2007 yılında Ferrari ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.Kariyerinde 18 kez pole pozisyonu kazanan Fin pilot, 21'i birincilik olmak üzere 103 kez podyuma çıktı.

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formula 1, pilot, emekli, yarış, turnuva