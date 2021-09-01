https://tr.sputniknews.com/20210901/galatasaray-halil-dervisoglunun-transferi-icin-gorusmelere-basladi-1048495971.html

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başladı

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başladı

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için Brentford Kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

galatasaray

transfer

brentford

halil dervişoğlu

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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.Geride kalan sezonun ikinci yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 3 gole imza atmıştı.

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galatasaray, transfer, brentford, halil dervişoğlu