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https://tr.sputniknews.com/20210901/galatasaray-kariyeri-son-bulmustu-falcaonun-ayrilik-maliyeti-belli-oldu-1048509798.html
Galatasaray kariyeri son bulmuştu: Falcao'nun ayrılık maliyeti belli oldu
Galatasaray kariyeri son bulmuştu: Falcao'nun ayrılık maliyeti belli oldu
Radamel Falcao'nun 2 yıllık Galatasaray kariyeri dün son buldu. Tecrübeli golcünün ayrılık maliyeti de belli oldu. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T14:16+0300
2021-09-01T14:16+0300
2021-09-01T14:16+0300
yaşam
galatasaray
ayrılık
para
ödeme
maliyet
radamel falcao
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Galatasaray, Radamel Falcao'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Kolombiyalı golcü, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya imza atacak.Kulüp, "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yaptı.Sarı kırmızılılarda oynadığı 2 sezonda 150 milyon lira maliyeti olan Falcao'nun ayrılık maliyeti de belli oldu.Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre İspanyol ekibi Vallecano, 35 yaşındaki golcünün maaşının 2 milyon Euro'luk kısmı öderken, Galatasaray ise 3 milyon Euro'luk kısmı ödeyecek.35 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 43 maçta 20 gol ve 3 asist üretti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, ayrılık, para, ödeme, maliyet, radamel falcao
Galatasaray kariyeri son bulmuştu: Falcao'nun ayrılık maliyeti belli oldu
Radamel Falcao'nun 2 yıllık Galatasaray kariyeri dün son buldu. Tecrübeli golcünün ayrılık maliyeti de belli oldu.
Galatasaray,
Radamel Falcao'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Kolombiyalı golcü, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya imza atacak.
Kulüp,
"Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yaptı.
Sarı kırmızılılarda oynadığı 2 sezonda 150 milyon lira maliyeti olan Falcao'nun ayrılık maliyeti de belli oldu.
Milliyet gazetesinden
Nevzat Dindar
'ın
haberine göre
İspanyol ekibi Vallecano, 35 yaşındaki golcünün maaşının 2 milyon Euro'luk kısmı öderken, Galatasaray ise 3 milyon Euro'luk kısmı ödeyecek.
35 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 43 maçta 20 gol ve 3 asist üretti.