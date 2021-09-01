https://tr.sputniknews.com/20210901/galatasaray-kariyeri-son-bulmustu-falcaonun-ayrilik-maliyeti-belli-oldu-1048509798.html

Galatasaray kariyeri son bulmuştu: Falcao'nun ayrılık maliyeti belli oldu

Galatasaray kariyeri son bulmuştu: Falcao'nun ayrılık maliyeti belli oldu

Radamel Falcao'nun 2 yıllık Galatasaray kariyeri dün son buldu. Tecrübeli golcünün ayrılık maliyeti de belli oldu. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T14:16+0300

2021-09-01T14:16+0300

2021-09-01T14:16+0300

yaşam

galatasaray

ayrılık

para

ödeme

maliyet

radamel falcao

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Galatasaray, Radamel Falcao'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Kolombiyalı golcü, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya imza atacak.Kulüp, "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yaptı.Sarı kırmızılılarda oynadığı 2 sezonda 150 milyon lira maliyeti olan Falcao'nun ayrılık maliyeti de belli oldu.Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre İspanyol ekibi Vallecano, 35 yaşındaki golcünün maaşının 2 milyon Euro'luk kısmı öderken, Galatasaray ise 3 milyon Euro'luk kısmı ödeyecek.35 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 43 maçta 20 gol ve 3 asist üretti.

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galatasaray, ayrılık, para, ödeme, maliyet, radamel falcao