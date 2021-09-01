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Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile yollarını ayırdı
Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile yollarını ayırdı
Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T02:09+0300
2021-09-01T02:09+0300
2021-09-01T02:09+0300
türkiye
galatasaray
radamel falcao
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi.Galatasaray'a 2019-2020 sezonu başında büyük umutlarla transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol kaydetti.
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galatasaray, radamel falcao
Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile yollarını ayırdı
Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada
, "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'a 2019-2020 sezonu başında büyük umutlarla transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol kaydetti.