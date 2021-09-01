https://tr.sputniknews.com/20210901/gemide-pozitif-vaka-cikti-murettebat-karantinaya-alindi-1048521457.html

Gemide pozitif vaka çıktı, mürettebat karantinaya alındı

Gemide pozitif vaka çıktı, mürettebat karantinaya alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi açıklarındaki bir kargo gemisinin 4 mürettebatında koronavirüs tespit edildi. Bu kişilerle temaslı 8 mürettebat karantinaya alındı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T18:49+0300

2021-09-01T18:49+0300

2021-09-01T18:49+0300

koronavirüs

türkiye

kocaeli

mürettebat

körfez

gemi

koronavirüs

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Körfez ilçesi Hereke Sahili açıklarında demirli Panama bandıralı, Fahriye K. isimli kargo gemisindeki 12 kişilik mürettebatın 4’ünde koronavirüs tespit edildi.Bunun üzerine geminin bağlı olduğu firma, personeli tahliye etti, gemi de dezenfekte edildi. Karaya çıkarılan 4 pozitif ve 8 temaslı personel de karantinaya alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, 8 temaslı mürettebat evlerine gönderildi. Geminin, Körfez’deki bir limandan yük aldıktan sonra İtalya'ya doğru yola çıkacağı belirtildi.

kocaeli

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türkiye, kocaeli, mürettebat, körfez, gemi, koronavirüs