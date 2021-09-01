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https://tr.sputniknews.com/20210901/google-fransanin-kestigi-500-milyon-euroluk-cezayi-temyize-goturecek-1048511027.html
Google, Fransa'nın kestiği 500 milyon euroluk cezayı temyize götürecek
Google, Fransa'nın kestiği 500 milyon euroluk cezayı temyize götürecek
Fransa'da medya kuruluşlarının içeriğini ücretsiz kullandığı ve maddi tazminat müzakerelerini iyi niyetle yürütmediği gerekçesiyle 500 milyon euroluk cezaya... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T14:48+0300
2021-09-01T14:59+0300
ekonomi
abd
fransa
google
tazminat
ücret
rekabet
haber
görüntü
rekabet kurumu
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Fransa Rekabet Kurumu'nun AB'nin telif hakları kurallarını ihlal ederek medya kuruluşlarının içeriğini kullandığı gerekçesiyle 500 milyon euroluk ceza kestiği ABD merkezli, internet tabanlı yüksek teknoloji şirketi Google'dan temyize gitme açıklaması geldi.Google Fransa'nın başındaki Sebastien Missoffe, temyize gitme kararını "Bazı yasal unsurlarla hemfikir değiliz ve yeni yasaya uyarak anlaşmaya varmak için gösterdiğimiz çabaya kıyasla cezayı orantısız buluyoruz" diye gerekçelendirdi.AB'nin dijital telif haklarını düzenleyen 2019 tarihli yasasına koşut dijital vergi yasası çıkaran Fransa, teknoloji şirketlerinden maddi tazminat konusunda yayıncılarla müzakereye girmesini talep ediyor. Fransız medya kuruluşları ve sendikaları da internet devinin arama sonuçlarında makale, fotoğraf ve video kesitleri kullanması üzerinden bir hukuk mücadelesi başlatmış durumda. Şikayet başvuruları üzerine Nisan 2020'de Google'a 'yayıncılarla iyi niyetle ücret müzakeresi yapmasını' şart koşan Rekabet Kurumu, temmuzda teknoloji devine bu şarta uymadığı gerekçesiyle tarihindeki en büyük cezayı verdi. Kavga, son 20 yılda küresel dijital reklam gelirlerinin internet arama motoru devi lehine büyük bir kayma göstermesine rağmen, Google'ın medya içeriklerini arama sonuçlarında yeterli tazminat ödemeden kullanması suçlamasından koptu. AB'nin 'eser sahibinin haklarına komşu haklar' mevzuatı, haber yayıncılarının çalışmalarının web sitelerinde, arama motorlarında ve sosyal medya platformlarında gösterilmesi halinde maddi tazminat almalarını sağlamayı amaçlıyor. 'Sistematik saygısızlık'Eylül 2020'de Agence France-Presse (AFP) dahil Fransız haber yayıncıları, Google'ın web aramalarında içerik görüntülemek için ödeme yapmayı reddettiğini söyleyerek düzenleyici kurumlara şikayette bulundu. Google, ilerleme kaydettiğinde ısrar ederken; Fransız düzenleyici, şirketin 'iyi niyetle müzakere talimatına kasıtlı, ayrıntılı ve sistematik şekilde saygısızlık gösterdiğini' açıkladı. Rekabet Kurumu, Google Vitrin haber hizmetiyle ilgili müzakereler sırasında 'medya şirketleriyle komşu haklar hakkında gerekli tartışmaları yapmadığı' gerekçesiyle internet devini payladı.Google'dan 'uyum' ısrarıBugünkü açıklamasında 'Google'ın komşu haklarını tanıdığı ve Fransa'da anlaşma imzalamaya bağlı kaldığında' ısrar eden Missoffe, "Yaklaşık 1200 yayıncıya teklif sunduk ve sözleşmelerimizin bazı yönlerini değiştirdik. Rekabet Kurumu kararına uymak için bizden talep edilen verileri paylaştık" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20200923/dunyanin-dijital-teknolojilerle-balayi-sona-erdi-veri-guvenligi-ve-vergilendirme-uzerinden-dijital-1042910058.html
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abd, fransa, google, tazminat, ücret, rekabet, haber, görüntü, rekabet kurumu, medya kuruluşları, telif hakkı

Google, Fransa'nın kestiği 500 milyon euroluk cezayı temyize götürecek

14:48 01.09.2021 (güncellendi: 14:59 01.09.2021)
© AAFransa bayrak - Google
Fransa bayrak - Google - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA
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Fransa'da medya kuruluşlarının içeriğini ücretsiz kullandığı ve maddi tazminat müzakerelerini iyi niyetle yürütmediği gerekçesiyle 500 milyon euroluk cezaya çarptırılan Google, cezayı orantısız bulduğunu ve temyize gideceğini duyurdu.
Fransa Rekabet Kurumu'nun AB'nin telif hakları kurallarını ihlal ederek medya kuruluşlarının içeriğini kullandığı gerekçesiyle 500 milyon euroluk ceza kestiği ABD merkezli, internet tabanlı yüksek teknoloji şirketi Google'dan temyize gitme açıklaması geldi.
Google Fransa'nın başındaki Sebastien Missoffe, temyize gitme kararını "Bazı yasal unsurlarla hemfikir değiliz ve yeni yasaya uyarak anlaşmaya varmak için gösterdiğimiz çabaya kıyasla cezayı orantısız buluyoruz" diye gerekçelendirdi.
AB'nin dijital telif haklarını düzenleyen 2019 tarihli yasasına koşut dijital vergi yasası çıkaran Fransa, teknoloji şirketlerinden maddi tazminat konusunda yayıncılarla müzakereye girmesini talep ediyor. Fransız medya kuruluşları ve sendikaları da internet devinin arama sonuçlarında makale, fotoğraf ve video kesitleri kullanması üzerinden bir hukuk mücadelesi başlatmış durumda. Şikayet başvuruları üzerine Nisan 2020'de Google'a 'yayıncılarla iyi niyetle ücret müzakeresi yapmasını' şart koşan Rekabet Kurumu, temmuzda teknoloji devine bu şarta uymadığı gerekçesiyle tarihindeki en büyük cezayı verdi.
Kavga, son 20 yılda küresel dijital reklam gelirlerinin internet arama motoru devi lehine büyük bir kayma göstermesine rağmen, Google'ın medya içeriklerini arama sonuçlarında yeterli tazminat ödemeden kullanması suçlamasından koptu.
AB'nin 'eser sahibinin haklarına komşu haklar' mevzuatı, haber yayıncılarının çalışmalarının web sitelerinde, arama motorlarında ve sosyal medya platformlarında gösterilmesi halinde maddi tazminat almalarını sağlamayı amaçlıyor.

'Sistematik saygısızlık'

Eylül 2020'de Agence France-Presse (AFP) dahil Fransız haber yayıncıları, Google'ın web aramalarında içerik görüntülemek için ödeme yapmayı reddettiğini söyleyerek düzenleyici kurumlara şikayette bulundu. Google, ilerleme kaydettiğinde ısrar ederken; Fransız düzenleyici, şirketin 'iyi niyetle müzakere talimatına kasıtlı, ayrıntılı ve sistematik şekilde saygısızlık gösterdiğini' açıkladı. Rekabet Kurumu, Google Vitrin haber hizmetiyle ilgili müzakereler sırasında 'medya şirketleriyle komşu haklar hakkında gerekli tartışmaları yapmadığı' gerekçesiyle internet devini payladı.

Google'dan 'uyum' ısrarı

Bugünkü açıklamasında 'Google'ın komşu haklarını tanıdığı ve Fransa'da anlaşma imzalamaya bağlı kaldığında' ısrar eden Missoffe, "Yaklaşık 1200 yayıncıya teklif sunduk ve sözleşmelerimizin bazı yönlerini değiştirdik. Rekabet Kurumu kararına uymak için bizden talep edilen verileri paylaştık" dedi.
Eksen - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2020
EKSEN
‘Dünyanın dijital teknolojilerle balayı sona erdi, veri güvenliği ve vergilendirme üzerinden dijital sınırlar çizilecek’
23 Eylül 2020, 23:16
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