https://tr.sputniknews.com/20210901/gurcistanda-demografik-cukur-nufus-azaliyor-1048527314.html

Gürcistan'da ‘demografik çukur’: Nüfus azalıyor

Gürcistan'da ‘demografik çukur’: Nüfus azalıyor

Gürcistan’da 2020 yılında doğanların ölenlerden daha az olduğunu belirleyen demograflar, nüfusun azaldığı konusunda uyarıda bulundu. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T22:08+0300

2021-09-01T22:08+0300

2021-09-01T22:08+0300

dünya

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nüfus

düşüş

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demografik değişim

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Uzmanlar, doğal nüfus gerilemesini pandemi, Avrupa’ya göç ve 1990’lı yılların ‘demografik çukuru’ olarak adlandırılan ‘doğurganlık döneminde bulunan kadın sayısının önceki ve sonraki kuşaklara kıyasla daha az olmasına’ bağlıyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölüm oranının yüzde 5.1 arttığı Gürcistan’da, son bir yıl içinde meydana gelen ve toplumda geniş yankı uyandıran bir dizi trajik vaka nedeniyle hamilelik sırasında aşı olmaktan çekinen kadınlar, pandemi sırasında doğum yapmamayı tercih ediyor.Ancak uzmanlar, nüfus gerilemesini esas olarak 1990’lı yıllardaki iç savaşın yanı sıra, Abhazya ve Güney Osetya ile yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkede ortaya çıkan ‘demografik çukura' bağlıyor. Uzmanlara göre, bugün doğan çocuklar, geçen yüzyılın son on yılının ilk yarısında doğan ve yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü doğurganlığın son derece düşük olduğu kadınlar tarafından dünyaya getiriliyor.Avrupa Birliği (AB) ile vizesiz rejime geçilmesinin ardından yüz binlerce vatandaşının Avrupa ülkelerinde iş aramak için ülkeyi terk ettikleri Gürcistan’da ayrıca, 2019'da evlenenlerin sayısı bir önceki yıla göre 16 bin 359 daha az olarak gerçekleşti.Uzmanlar, doğal nüfus gerilemesinin önümüzdeki 10 yıl boyunca devam edeceği ve yetkililerin Rusya ve diğer bazı devletlerin doğumu teşvik edici özel programlar geliştirme örneğini izlememeleri halinde, mevcut endişe verici eğilimin geri döndürülemez sonuçları olacağı konusunda uyarıyor.Gürcistan İstatistik Kurumu verilerine göre, en son 2014’te yapılan genel nüfus sayımında ülke nüfusu 3 milyon 713 bin olarak kayıtlara geçmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210825/dorduncu-dalga-gurcistan-icin-felaket-oldu-1048307152.html

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gürcistan, demografik yapı, nüfus, düşüş, azalma, demografik değişim