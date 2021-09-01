https://tr.sputniknews.com/20210901/hamile-kadini-tabancayla-vuran-zanli-evinde-kanepenin-altina-kazdigi-cukurda-yakalandi-1048494295.html
Hamile kadını tabancayla vuran zanlı, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı
Hamile kadını tabancayla vuran zanlı, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde geçen ay evinin balkonundaki hamile kadını tabancayla yaralayan şüpheli, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T00:18+0300
2021-09-01T00:18+0300
2021-09-01T00:18+0300
türkiye
manisa
kadın cinayeti
gözaltı
çukur
zanlı
cinayet
salon
yakalama
saruhanlı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048494266_0:41:549:350_1920x0_80_0_0_8b6e3c4cbec01532c6302ec82a3ee43c.jpg
Dilek Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Meltem Artın'ın 27 Temmuz'da evinin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğramasının ardından firari 40 yaşındaki şüpheli Gökhan K'nin yakalanması için çalışma başlatan Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir ay süren takip sonucunda zanlının dağlık arazilerde kaldığını tespit etti.Daha sonra şüphelinin kılık değiştirerek konutuna geldiğini tespit eden jandarma ekipleri, eve yapılan operasyonda Gökhan K'yi bulamadı.Daha önce de hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi, evindeki bir kanepenin altına kazdığı gizli bölmede yakalayan jandarma ekipleri, evdeki kanepelerin altını yeniden kontrol etti.Şüpheli Gökhan K. bu kez, aynı evdeki bir diğer kanepenin altına kazılan ve üzeri halıyla örtülen çukurun içinde olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerin ardından "Ateşli silahla kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçlarından nöbetçi hakimliğe sevk edilecek.Olay27 Temmuz'da Dilek Mahallesi'nde yaşayan Gökhan K., henüz bilinmeyen nedenle evinin balkonunda bulunan Meltem Artın'a tabancayla ateş etmiş, yaralanan ve hamile olduğu öğrenilen kadın Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedaviye alınmıştı.Yaralı kadının hamile olması nedeniyle vücudundaki kurşun çıkarılamamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210831/ankarada-kadin-cinayeti-eski-esini-oldurup-erkek-arkadasi-ile-kizini-yaraladi-1048465681.html
türkiye
manisa
saruhanlı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048494266_0:0:549:412_1920x0_80_0_0_fdb094b71e3a0bad27c302d78acf2c41.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
manisa, kadın cinayeti, gözaltı, çukur, zanlı, cinayet, salon, yakalama, saruhanlı, kanepe
Hamile kadını tabancayla vuran zanlı, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde geçen ay evinin balkonundaki hamile kadını tabancayla yaralayan şüpheli, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı.
Dilek Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Meltem Artın'ın 27 Temmuz'da evinin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğramasının ardından firari 40 yaşındaki şüpheli Gökhan K'nin yakalanması için çalışma başlatan Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir ay süren takip sonucunda zanlının dağlık arazilerde kaldığını tespit etti.
Daha sonra şüphelinin kılık değiştirerek konutuna geldiğini tespit eden jandarma ekipleri, eve yapılan operasyonda Gökhan K'yi bulamadı.
Daha önce de hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi, evindeki bir kanepenin altına kazdığı gizli bölmede yakalayan jandarma ekipleri, evdeki kanepelerin altını yeniden kontrol etti.
Şüpheli Gökhan K. bu kez, aynı evdeki bir diğer kanepenin altına kazılan ve üzeri halıyla örtülen çukurun içinde olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerin ardından "Ateşli silahla kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçlarından nöbetçi hakimliğe sevk edilecek.
Olay
27 Temmuz'da Dilek Mahallesi'nde yaşayan Gökhan K., henüz bilinmeyen nedenle evinin balkonunda bulunan Meltem Artın'a tabancayla ateş etmiş, yaralanan ve hamile olduğu öğrenilen kadın Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedaviye alınmıştı.
Yaralı kadının hamile olması nedeniyle vücudundaki kurşun çıkarılamamıştı.