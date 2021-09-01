Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210901/hamile-kadini-tabancayla-vuran-zanli-evinde-kanepenin-altina-kazdigi-cukurda-yakalandi-1048494295.html
Hamile kadını tabancayla vuran zanlı, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı
Hamile kadını tabancayla vuran zanlı, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde geçen ay evinin balkonundaki hamile kadını tabancayla yaralayan şüpheli, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T00:18+0300
2021-09-01T00:18+0300
türkiye
manisa
kadın cinayeti
gözaltı
çukur
zanlı
cinayet
salon
yakalama
saruhanlı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048494266_0:41:549:350_1920x0_80_0_0_8b6e3c4cbec01532c6302ec82a3ee43c.jpg
Dilek Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Meltem Artın'ın 27 Temmuz'da evinin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğramasının ardından firari 40 yaşındaki şüpheli Gökhan K'nin yakalanması için çalışma başlatan Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir ay süren takip sonucunda zanlının dağlık arazilerde kaldığını tespit etti.Daha sonra şüphelinin kılık değiştirerek konutuna geldiğini tespit eden jandarma ekipleri, eve yapılan operasyonda Gökhan K'yi bulamadı.Daha önce de hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi, evindeki bir kanepenin altına kazdığı gizli bölmede yakalayan jandarma ekipleri, evdeki kanepelerin altını yeniden kontrol etti.Şüpheli Gökhan K. bu kez, aynı evdeki bir diğer kanepenin altına kazılan ve üzeri halıyla örtülen çukurun içinde olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerin ardından "Ateşli silahla kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçlarından nöbetçi hakimliğe sevk edilecek.Olay27 Temmuz'da Dilek Mahallesi'nde yaşayan Gökhan K., henüz bilinmeyen nedenle evinin balkonunda bulunan Meltem Artın'a tabancayla ateş etmiş, yaralanan ve hamile olduğu öğrenilen kadın Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedaviye alınmıştı.Yaralı kadının hamile olması nedeniyle vücudundaki kurşun çıkarılamamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210831/ankarada-kadin-cinayeti-eski-esini-oldurup-erkek-arkadasi-ile-kizini-yaraladi-1048465681.html
türkiye
manisa
saruhanlı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048494266_0:0:549:412_1920x0_80_0_0_fdb094b71e3a0bad27c302d78acf2c41.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
manisa, kadın cinayeti, gözaltı, çukur, zanlı, cinayet, salon, yakalama, saruhanlı, kanepe

Hamile kadını tabancayla vuran zanlı, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı

00:18 01.09.2021
© İHAHamile kadını tabancayla vuran zanlı, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı
Hamile kadını tabancayla vuran zanlı, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© İHA
Abone ol
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde geçen ay evinin balkonundaki hamile kadını tabancayla yaralayan şüpheli, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı.
Dilek Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Meltem Artın'ın 27 Temmuz'da evinin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğramasının ardından firari 40 yaşındaki şüpheli Gökhan K'nin yakalanması için çalışma başlatan Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir ay süren takip sonucunda zanlının dağlık arazilerde kaldığını tespit etti.
Daha sonra şüphelinin kılık değiştirerek konutuna geldiğini tespit eden jandarma ekipleri, eve yapılan operasyonda Gökhan K'yi bulamadı.
Daha önce de hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi, evindeki bir kanepenin altına kazdığı gizli bölmede yakalayan jandarma ekipleri, evdeki kanepelerin altını yeniden kontrol etti.
Şüpheli Gökhan K. bu kez, aynı evdeki bir diğer kanepenin altına kazılan ve üzeri halıyla örtülen çukurun içinde olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerin ardından "Ateşli silahla kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçlarından nöbetçi hakimliğe sevk edilecek.
Eski eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
YAŞAM
Ankara'da kadın cinayeti: Eski eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı
Dün, 06:30

Olay

27 Temmuz'da Dilek Mahallesi'nde yaşayan Gökhan K., henüz bilinmeyen nedenle evinin balkonunda bulunan Meltem Artın'a tabancayla ateş etmiş, yaralanan ve hamile olduğu öğrenilen kadın Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedaviye alınmıştı.
Yaralı kadının hamile olması nedeniyle vücudundaki kurşun çıkarılamamıştı.
000001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:23BMGK, Somali'deki BM misyonunun görev süresini uzattı
01:17Venezüella'daki muhalefet partileri, kasımdaki bölgesel ve yerel seçimlere katılacaklarını duyurdu
01:14Aşı karşıtı genç müzisyen koronavirüsten hayatını kaybetti
01:14Virginia Valisi Northam, 70 yıl önce idam edilen 7 siyah erkeği affettiğini açıkladı
01:01CDC: Kovid-19 aşılarının ciddi hastalığa karşı etkinliği düşmedi
00:54Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Montero, İstanbul'a geldi
00:50Sosyal medyanın Rusya’da yaşayan dört ayaklı fenomenleri
00:31İngiltere, vatandaşlarının Afganistan'dan güvenli şekilde ayrılabilmelesi için Taliban'la görüştü
00:18Hamile kadını tabancayla vuran zanlı, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı
00:11Biden ile eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani arasındaki son telefon görüşmesinin detayları açıklandı
00:08Beyaz Saray Sözcüsü: Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz
Dünİsrail ve ABD donanmalarından Kızıldeniz'de ilk kez ortak tatbikat
DünTürk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı vefat etti
DünBrezilya'da atmosfere giren meteor 12 saniye boyunca kayıt altına alındı
DünAydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı
DünABD'de salgının yükü artıyor: Yoğun bakımda yatak kalmadı, bazı hastalar arabada tedavi görüyor
DünAK Partili meclis üyesi intihar etti
DünDemokrat Temsilciler Meclisi üyesi Swalwell: Biden, Katar'la stratejik ortaklığın önemini anlıyor
DünRusya: BM’nin İdlib’e insani yardım göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz
DünBarcelona'da Sergio Busquets ve Jordi Alba maaşlarını indirdi