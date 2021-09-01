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HDP Eş Genel Başkanı Buldan: İttifakımız sadece 'Barış İttifakı' olacaktır
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: İttifakımız sadece 'Barış İttifakı' olacaktır
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP olarak 'Barış İttifakı' şeklinde bir yol haritası hazırladıklarını, 27 Eylül'de de deklarasyon metni açıklayacaklarını... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T20:36+0300
2021-09-01T20:36+0300
politika
hdp
türkiye
pervin buldan
seçim ittifakı
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Van'da HDP-DBP il örgütleri 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Musa Anter Barış Parkı'nda bir miting düzenledi. Mitinge HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, HDP bölge milletvekillerinin yanı sıra binlerce kişi katıldı.Mitingde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçim ittifaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. '2013 yılında başlatılan çözüm ve müzakere sürecinin iktidarın seçim hesaplarına kurban gittiğini' ifade eden Buldan, 'barış sürecini sona erdiren iktidarın Türkiye'nin can alıcı sorunu olan Kürt sorununu öteleyerek, Libya'da, Suriye'de savaş bataklıklarında debelenmeye başladığını' dile getirdi.'AK Parti-MHP iktidarının artık ülkeyi yönetemediğini onun için yeni dönemde Türkiye'nin gerçek sorunlarını önceleyen ve çözmeyi planlayan ittifaklara iktidarlara ihtiyaç olduğunu' belirten Buldan, HDP olarak en büyük ittifaklarının 'Barış İttifakı' olduğunu dile getirerek, 27 Eylül'de yayınlayacakları ve adına 'İlkeler' adını verdikleri deklarasyonu açıklayacaklarını belirterek, temel hedefi kalıcı bir barış olan deklarasyonlarına tüm kesimlerden tüm partilerden destek beklediklerini açıkladı.Yapılan konuşmaların ve müzik dinletilerinin ardından HDP Eş Genel Başkanı ve beraberindekiler barışı temsil eden beyaz güvercinler uçurdu.
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hdp, türkiye, pervin buldan, seçim ittifakı

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: İttifakımız sadece 'Barış İttifakı' olacaktır

20:36 01.09.2021
© DHAPervin Buldan
Pervin Buldan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© DHA
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP olarak 'Barış İttifakı' şeklinde bir yol haritası hazırladıklarını, 27 Eylül'de de deklarasyon metni açıklayacaklarını söyledi.
Van'da HDP-DBP il örgütleri 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Musa Anter Barış Parkı'nda bir miting düzenledi. Mitinge HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, HDP bölge milletvekillerinin yanı sıra binlerce kişi katıldı.
Mitingde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçim ittifaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. '2013 yılında başlatılan çözüm ve müzakere sürecinin iktidarın seçim hesaplarına kurban gittiğini' ifade eden Buldan, 'barış sürecini sona erdiren iktidarın Türkiye'nin can alıcı sorunu olan Kürt sorununu öteleyerek, Libya'da, Suriye'de savaş bataklıklarında debelenmeye başladığını' dile getirdi.
'AK Parti-MHP iktidarının artık ülkeyi yönetemediğini onun için yeni dönemde Türkiye'nin gerçek sorunlarını önceleyen ve çözmeyi planlayan ittifaklara iktidarlara ihtiyaç olduğunu' belirten Buldan, HDP olarak en büyük ittifaklarının 'Barış İttifakı' olduğunu dile getirerek, 27 Eylül'de yayınlayacakları ve adına 'İlkeler' adını verdikleri deklarasyonu açıklayacaklarını belirterek, temel hedefi kalıcı bir barış olan deklarasyonlarına tüm kesimlerden tüm partilerden destek beklediklerini açıkladı.
Yapılan konuşmaların ve müzik dinletilerinin ardından HDP Eş Genel Başkanı ve beraberindekiler barışı temsil eden beyaz güvercinler uçurdu.
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